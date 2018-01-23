Общество

сегодня, 15:44

Липчане чаще стали брать потребительские кредиты

21 898
#кредиты
Липчане чаще стали брать потребительские кредиты

Количество взятых липчанами кредитов увеличилось на 16 с лишним процентов

В 2017 году количество новых кредитов по покупку потребительских товаров достигло 15,25 млн. ед., что на 20,9% больше, чем было выдано в 2016 году, сообщает Национальное бюро кредитных историй. 

Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. ед.), Москве (572,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (544,9 тыс. ед.), Московской области (518,4 тыс. ед.), Республике Татарстан (494,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс. ед.) и Свердловской области (463,5 тыс. ед.). 

При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребительских кредитов за данный период увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.

В Липецкой области в 2017 году взяли потребительские кредиты 146 тыс 199 раз, что на 16,6% больше чем годом ранее. 


21 898
#кредиты

Комментарии (21)

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как об стенку горох

сегодня, 22:03
говорят вам говорят,неуй брать у этих ростовщиков,понаберут во всех банках и мфо-потом незнают что делать,не надо брать моду с запада и прочих развитых стран,там зарплаты бешенные,вот они и живут все в кредит и в ус не дуют,а наши кредиты это просто грабёж и за это надо судить этих ......но раскольников придёт
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Ездюк

сегодня, 21:54
У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, мгеровских п идоров, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение ДОРОГИМ иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом.
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я

сегодня, 21:41
голосуй за Грудинина.
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Саня

сегодня, 21:31
* кредиты. Надоела эта жизнь бестолковая... Путин замахал! Пойду и за ГРУДИНИНА проголосую!
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тришкин кафтан

сегодня, 21:14
Ездюк, ..на машину на миллион кредитов взять ума много не надо , а кредит на макароны уже будет нечем оплачивать .
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Ездюк

сегодня, 20:29
Кредиты это очень удобно. Взял пару миллионов купил машину через несколько вернул. это же так просто и удобно
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Новость частичная

сегодня, 20:16
Почему не написали об огромном невозврате кредитов ?
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Ванька

сегодня, 19:41
*, на член идет твоя мама за 50 рэ
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кобала

сегодня, 19:27
Ясен пень чаще
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*

сегодня, 19:16
Ванька , ты идешь на член
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