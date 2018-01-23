Липчане чаще стали брать потребительские кредиты

Количество взятых липчанами кредитов увеличилось на 16 с лишним процентов

В 2017 году количество новых кредитов по покупку потребительских товаров достигло 15,25 млн. ед., что на 20,9% больше, чем было выдано в 2016 году, сообщает Национальное бюро кредитных историй.



Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. ед.), Москве (572,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (544,9 тыс. ед.), Московской области (518,4 тыс. ед.), Республике Татарстан (494,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс. ед.) и Свердловской области (463,5 тыс. ед.).



При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребительских кредитов за данный период увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.



В Липецкой области в 2017 году взяли потребительские кредиты 146 тыс 199 раз, что на 16,6% больше чем годом ранее.





