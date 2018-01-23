Общество

сегодня, 15:30

Автоледи получит 3,3 млн рублей за плохую люксовую иномарку

25 3409
#иск #права потребителя #автомобиль
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Автоледи получит 3,3 млн рублей за плохую люксовую иномарку

NISSAN TEANA Luxury Plus испортилась в гарантийный срок.

Елецкий городской суд рассмотрел иск местной автомобилистки к дилеру автомобилей NISSAN. Жительница Липецкой области потребовала от организации возмещения за испортившийся автомобиль.

Как указано в материалах суда, женщина купила в салоне белоснежный NISSAN TEANA NEW 2.5L CVT Luxury Plus в начале января 2015 года. За автомобиль заплатили 1 225 640 рублей. В ходе эксплуатации на крыше автомобиля появилась коррозия. Истица смогла взыскать с дилера 76 360 рублей за восстановительный ремонт. Но позже ржавчина начала проявляться на панели крыши, передней левой двери, на капоте, на стойке центральной панели, на панели заднего стекла. В апреле прошлого года автоледи обратилась к дилеру с претензией о расторжении договора, но согласия сторонам достичь не удалось. Стороны рассудила судебная экспертиза. Профессионалы пришли к выводу, что недостатки покрытия возникли из-за того, что истцу был продан товар ненадлежащего качества.

Елецкий городской суд вынес решение в пользу автоледи. Ей присудили 3,3 млн рублей: 1 225 640 рублей стоимости авто, 1 млн рублей неустойки, компенсацию морального вреда в 25 000 рублей, штраф в 1 125 320 рублей. Дилер подавал апелляционную жалобу на выводы суда, но их верность подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда.
25 3409
#иск #права потребителя #автомобиль
1

Комментарии (25)

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Гость

11 минут назад
Мне тупому никогда не понять, что мой инотаз - полное гавно!
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Гость

50 минут назад
Сам то понял,что написал.
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А

сегодня, 21:40
Покупайте иносраное гавнецо, а мы хитрожопые манагеры по втюхиванию иносрани вам снимем, как "те которые Весты покупают за 800 тыс.,а потом плюются на ютюбе, и какие заепательские инотазы - никогда не ломаются, никогда не врезаются?"
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Штраф

сегодня, 21:37
Ну сумму штрафа в размере ляма она не получит, т.к. я пойду в доход государства
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Разница состоит в том

сегодня, 21:27
Что один покупает одежду на Петровском рынке,а другой точно такую же китайскую в "фирменном" бутике намного дороже.Понты дороже денег,а суть одна.
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Полковник Кольт

сегодня, 20:22
Автосалон, Вы прожили всю жизнь под Джеком или Звездно-полосатым? Или и того хуже, под красным солнцем! А Вы не думаете, что есть Вася Пупкин, который торговал CHANEL на разлив, Adidas на вес, накопил деньги и стал дилером UniCar,, по соглашению с которым он не имеет право торговать а/м других марок. И Вы станете утверждать, что он выполнит это соглашение? Этика мне не позволяет пока назвать таких дилеров в Липецке. И не одного.
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Ну вот

сегодня, 20:15
Уде теперь может и нормальную тачку купить,а не ниссанку.
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Согласен

сегодня, 20:00
Автосэр,воротит как от"короче".
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А

сегодня, 19:45
Палка, как можно назвать тех которые Весты покупают за 800 тыс.,а потом плюются на ютюбе?
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Автосэр

сегодня, 19:44
Как же достало "автоледи"
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