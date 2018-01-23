Автоледи получит 3,3 млн рублей за плохую люксовую иномарку

NISSAN TEANA Luxury Plus испортилась в гарантийный срок.

Елецкий городской суд рассмотрел иск местной автомобилистки к дилеру автомобилей NISSAN. Жительница Липецкой области потребовала от организации возмещения за испортившийся автомобиль.



Как указано в материалах суда, женщина купила в салоне белоснежный NISSAN TEANA NEW 2.5L CVT Luxury Plus в начале января 2015 года. За автомобиль заплатили 1 225 640 рублей. В ходе эксплуатации на крыше автомобиля появилась коррозия. Истица смогла взыскать с дилера 76 360 рублей за восстановительный ремонт. Но позже ржавчина начала проявляться на панели крыши, передней левой двери, на капоте, на стойке центральной панели, на панели заднего стекла. В апреле прошлого года автоледи обратилась к дилеру с претензией о расторжении договора, но согласия сторонам достичь не удалось. Стороны рассудила судебная экспертиза. Профессионалы пришли к выводу, что недостатки покрытия возникли из-за того, что истцу был продан товар ненадлежащего качества.



Елецкий городской суд вынес решение в пользу автоледи. Ей присудили 3,3 млн рублей: 1 225 640 рублей стоимости авто, 1 млн рублей неустойки, компенсацию морального вреда в 25 000 рублей, штраф в 1 125 320 рублей. Дилер подавал апелляционную жалобу на выводы суда, но их верность подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда.