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В Липецке начали готовиться к «Лыжне России»
В прошлом году массовая гонка собрала в Липецке около 10 тысяч человек.
Липецкие общественные организации приступили к формированию команд для участия во всероссийском мероприятии "Лыжня России". Принять участие в мероприятии через соцсети приглашают не только жителей областного центра, но и жителей районов.
«Лыжня России» в этом году пройдёт в 36-й раз и количество участников спортивного праздника увеличивается из года в год. 35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек. В прошлом году старт гонке дал губернатор Олег Королев, который так же прошел на лыжах вместе с другими участниками. ВИП-персон вообще было немало. На лыжне соревновались вице-мэр Евгений Павлов, начальник городского управления по физкультуре и спорту Олег Токарев и многие другие. Ожидается, что на старт в этом году выйдут около полумиллиона лыжников по всей стране.
Мероприятие традиционно проходит во второе воскресенье февраля. То есть, если не подведёт погода, то состязание состоится 11 февраля.
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