Общество

сегодня, 15:27

В Липецке начали готовиться к «Лыжне России»

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#Лыжня России #лыжи
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В Липецке начали готовиться к «Лыжне России»

В прошлом году массовая гонка собрала в Липецке около 10 тысяч человек.

Липецкие общественные организации приступили к формированию команд для участия во всероссийском мероприятии "Лыжня России". Принять участие в мероприятии через соцсети приглашают не только жителей областного центра, но и жителей районов.

«Лыжня России» в этом году пройдёт в 36-й раз и количество участников спортивного праздника увеличивается из года в год. 35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек. В прошлом году старт гонке дал губернатор Олег Королев, который так же прошел на лыжах вместе с другими участниками. ВИП-персон вообще было немало. На лыжне соревновались вице-мэр Евгений Павлов, начальник городского управления по физкультуре и спорту Олег Токарев и многие другие. Ожидается, что на старт в этом году выйдут около полумиллиона лыжников по всей стране.

Мероприятие традиционно проходит во второе воскресенье февраля. То есть, если не подведёт погода, то состязание состоится 11 февраля. 

9 1119
#Лыжня России #лыжи
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Комментарии (9)

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ЛЮБИТЕЛЬ

57 минут назад
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В " ЛЫЖНЕ РОССИИ". В ЭТОМ ГОДУ НЕ ПОЙДУ - ТУГОМОТИНА. ЛУЧШЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖНЫХ БАЗАХ В КУЛЕШОВКЕ ИЛИ ЧАСТОЙ ДУБРАВЕ.
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Житель

сегодня, 19:44
Опять все шапки гос. чиновники и их прихлебатели разберут, а кто на лыжню придет не хватит. Не хватило в 2017 и в 2016 - не поеду я на Вашу лыжню, лучше поеду с семьей в Частую дубраву кататься.
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короче

сегодня, 19:32
что за деревенский голубой на фото?
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Анастасия Лапина

сегодня, 17:34
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Зина

сегодня, 16:57
А Петрович из штопора вышел чтобы на лыжне появиться (долбаный пьянюшка)
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Могучий рывок

сегодня, 16:49
Вот уж кого давным-давно пора поставить на лыжи!
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цирк

сегодня, 16:19
главное что б к фальсификации выборов не готовились-148 процентов
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лыжник

сегодня, 16:04
так 10 или 11 уточните пожалуйста!
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Гражданин

сегодня, 16:03
Первым "встать на лыжи" решил губернатор... не дожидаясь итогов выборов.
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