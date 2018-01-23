Происшествия

8 минут назад

Ельчанин отправился в колонию из-за отказа платить за пиво

39
#грабеж #магазин #пиво
Ельчанин отправился в колонию из-за отказа платить за пиво

Мужчина при грабеже разбил дверь магазина и применил насилие.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению безработного местного жителя в попытке грабежа. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Как указано в приговоре, преступление было совершено в одном из магазинов торговой сети в Ельце. Туда явился пьяный злоумышленник. На стеллажах магазинах мужчина выбрал «Жигулевское пастеризованное 4,2%», объемом 1,4 литра, закупочной стоимостью 43 рубля 58 копеек и пару «Туборгов» в стекле. Несмотря на то, что при себе у ельчанина было 300 рублей, платить за напитки он не собирался. Вместо этого он пошел с бутылками через кассу, намереваясь покинуть магазин. Это заметили сотрудницы торговой точки. Они заблокировали дверь и попросили мужчину расплатиться. На просьбу гость магазина ответил своеобразно: он оттолкнул продавщицу, оставил пол-литровые бутылки на полу, разбил стекло двери кулаком и выбрался из магазина. На улице его задержали сотрудники полиции.

Суд установил рецидив преступлений. Это послужило отягчающим наказание обстоятельством. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину лишением свободы на срок шесть месяцев в колонии строгого режима. Ущерб за разбитую дверь, оцененный в 22 112 рубля, рассмотрят в отдельном процессе.
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#грабеж #магазин #пиво

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