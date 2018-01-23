Происшествия

27 минут назад

В порыве ярости липчанин убил мать

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#убийство
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В порыве ярости липчанин убил мать

Он ударил ее ножом, а затем добил кулаками.

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства пожилой женщины собственным сыном. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, поздним вечером 14 сентября прошлого года пьяный 38-летний липчанин затеял ссору с матерью и ударил ее кухонным ножом в грудь, а затем - кулаками и ногами по голове, лицу и груди.  

От полученных ранений женщина умерла на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый  полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

1 710
#убийство
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Комментарии (1)

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Борис

5 минут назад
Только расстрел.
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