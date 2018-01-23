В Липецкой области обнаружили ещё две свалки

Залежи пластиковой тары, автомобильных покрышек и ветвей деревьев нашли в Липецком и Становлянском районах.

При проведении проверки администрации сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского района специалисты Управления Россельхознадзора по Липецкой области обнаружили, что ещё с 2008 года образующиеся отходы складируются населением на необорудованной площадке временного хранения, не отвечающей требованиям законодательства, без твердого покрытия. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки выявлен факт перекрытия плодородного слоя почвы абиотическим наносом (в т.ч. твёрдым коммунальными отходами) на площади не менее 0,1 га, что является составом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ.



Ещё одну свалку обнаружили в Липецком районе. При проведении проверки Васильевского сельсовета Липецкого района установлен факт перекрытия на площади 50 квадратных метров плодородного слоя почвы абиотическим наносом (там были твёрдые коммунальные отходы: пластиковая тара, автомобильные покрышки, сучья и ветви деревьев), подвергшимся сжиганию, что является составом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ.

