Общество

58 минут назад

21 тысяча тонн зерна оказалась загрязнена испражнениями и трупами

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#Россельхознадзор #зерно
21 тысяча тонн зерна оказалась загрязнена испражнениями и трупами

В зерне был обнаружен амбарный долгоносик, хрущаки, рыжий мукоед, клещ.

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Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области, в прошлом году в ходе проводились проверок сельхозпредприятий по вопросам надлежащего хранения зерна и состояния зернохранилищ.  Выявлена зараженность зерна вредителями хлебных запасов (амбарный долгоносик, хрущаки, рыжий мукоед, клещ), которые наносят большой ущерб. Всего выявлено более 21 тысячи тонн такого зерна.

- Вредители уничтожают часть этих запасов и понижают их качество, загрязняя своими испражнениями и трупами, шкурками после линьки личинок, - отмечают в Россельхознадзоре. - На сегодняшний день созданы все погодные условия для решения задачи сохранения количества и улучшения качества принятого зерна методом промораживания (активное вентилирование зерна атмосферным воздухом).
При этом температуру зерна приводят до снижения его температуры отрицательных значений. В этом случае зерно будет находиться в анабиозном состоянии с весьма замедленной жизнедеятельностью. Процессы обмена веществ и дыхания в промороженных насыпях снижаются до минимума. Зерно, промороженное до температуры-25°С, полностью сохраняет свои свойства и не теряют способности к прорастанию. При понижении температуры зерновой насыпи до -10-15° все стадии амбарного и рисового долгоносиков, а также все стадии клеща гибнут. При наступлении потепления принимают меры, обеспечивающие сохранение низкой температуры в зерне и продукции. Для этого двери и окна хранилищ держат закрытыми, открывая их только в случаях необходимости.  

Фото rsn48.ru
 
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#Россельхознадзор #зерно

Комментарии (1)

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Animal planet

40 минут назад
Вот твари,что творят,а мы потом это едим.
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