Общество
сегодня, 10:06
«Русборг» и «Аргамач» использовали земли не по назначению
Так, на участке для ведения личного подсобного хозяйства обнаружили парковку, столовую, бани, беседки.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области, в ходе проверки администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области выявили ряд нарушений.
При осмотре территории в КК48:07:1500101 выявлен земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, на котором организована площадка с выровненным плодородным слоем почвы, вокруг площадки создан ров и насыпь плодородного слоя почвы с перемешанными минеральными породами, на краю рва находится одна сторожевая башня. Со слов главы администрации сельского поселения на данном земельном участке ежегодно проводится молодёжный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», на котором воспроизводятся материальные объекты эпохи возникновения Русского государства. Данный земельный участок используется не по целевому назначению.
Далее, при осмотре территории в КК48:07:0740302 выявлен земельный участок, на котором организован археологический парк «Аргамач»: кемпинговые площадки «Стоялая Слобода» и «Ставка Тамерлана», парковка для автомобилей, столовая, бани, душевые кабины, туалеты, площадки для пикника, беседки, бурятские юрты. Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения ЛПХ (по документу - для приусадебного участка личного подсобного хозяйства).
В соответствии с абзацем «в» п.4 «Положения о государственном земельном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015г. №1, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением: требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, в связи с чем, данная информация была передана в Управление Росреестра по Липецкой области.
В результате рассмотрения информации, Управлением Росреестра по Липецкой области проведены административные обследования земельных участков, в отношении одного из них выявлены признаки ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. Собственник земельного участка будет включен в план проведения плановых проверок на 2018 год.
Фото rsn48.ru
При осмотре территории в КК48:07:1500101 выявлен земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, на котором организована площадка с выровненным плодородным слоем почвы, вокруг площадки создан ров и насыпь плодородного слоя почвы с перемешанными минеральными породами, на краю рва находится одна сторожевая башня. Со слов главы администрации сельского поселения на данном земельном участке ежегодно проводится молодёжный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», на котором воспроизводятся материальные объекты эпохи возникновения Русского государства. Данный земельный участок используется не по целевому назначению.
Далее, при осмотре территории в КК48:07:0740302 выявлен земельный участок, на котором организован археологический парк «Аргамач»: кемпинговые площадки «Стоялая Слобода» и «Ставка Тамерлана», парковка для автомобилей, столовая, бани, душевые кабины, туалеты, площадки для пикника, беседки, бурятские юрты. Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения ЛПХ (по документу - для приусадебного участка личного подсобного хозяйства).
В соответствии с абзацем «в» п.4 «Положения о государственном земельном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015г. №1, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением: требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, в связи с чем, данная информация была передана в Управление Росреестра по Липецкой области.
В результате рассмотрения информации, Управлением Росреестра по Липецкой области проведены административные обследования земельных участков, в отношении одного из них выявлены признаки ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. Собственник земельного участка будет включен в план проведения плановых проверок на 2018 год.
Фото rsn48.ru
Сергей
Бабушка
Эдуард
Неавтофанат
Сотрудник надзора
Доктор Борменталь