Общество

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«Русборг» и «Аргамач» использовали земли не по назначению

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#Россельхознадзор #Русборг #Аграмач
«Русборг» и «Аргамач» использовали земли не по назначению

Так, на участке для ведения личного подсобного хозяйства обнаружили парковку, столовую, бани, беседки.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области,  в  ходе проверки администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области выявили ряд нарушений. 

При осмотре территории в КК48:07:1500101 выявлен земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, на котором организована площадка с выровненным плодородным слоем почвы, вокруг площадки создан ров и насыпь плодородного слоя почвы с перемешанными минеральными породами, на краю рва находится одна сторожевая башня. Со слов главы администрации сельского поселения на данном земельном участке ежегодно проводится молодёжный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», на котором воспроизводятся материальные объекты эпохи возникновения Русского государства. Данный земельный участок используется не по целевому назначению.

Далее, при осмотре территории в КК48:07:0740302 выявлен земельный участок, на котором организован археологический парк «Аргамач»: кемпинговые площадки «Стоялая Слобода» и «Ставка Тамерлана», парковка для автомобилей, столовая, бани, душевые кабины, туалеты, площадки для пикника, беседки, бурятские юрты. Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения ЛПХ (по документу - для приусадебного участка личного подсобного хозяйства).

В соответствии с абзацем «в» п.4 «Положения о государственном земельном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015г. №1, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением: требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, в связи с чем, данная информация была передана в Управление Росреестра по Липецкой области. 

В результате рассмотрения информации, Управлением Росреестра по Липецкой области проведены административные обследования земельных участков, в отношении одного из них выявлены признаки ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. Собственник земельного участка будет включен в план проведения плановых проверок на 2018 год.

Фото  rsn48.ru

 
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#Россельхознадзор #Русборг #Аграмач

Комментарии (6)

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Сергей

17 секунд назад
Харькова вон, всю городскую парковку вокруг ,около центрального рынка Липецка захватила под торговлю,и не чего.Или кому то можно,а кому то нет?
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Бабушка

17 минут назад
Внучка летом 2017 года была в лагере "Аргамач". Очень понравилось. Что в этом плохого, что земли используют для детского лагеря?
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Эдуард

36 минут назад
лучше пусть проверяют построенные котеджи в водоохранных зонах и как давались разрешения на строительство.
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Неавтофанат

38 минут назад
Доктор Борменталь, не оскорбляйте идиотов! Они больные с детства. Здесь налицо сумасшествие, люди край потеряли от рвения!
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Сотрудник надзора

40 минут назад
Мероприятие проведено. Нарушение найдено. Галочка в отчёте поставлена. Плюсик на премию по итогам года поставлен. Жизнь состоялась.
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Доктор Борменталь

51 минуту назад
Я что-то не так понимаю или здесь действительно попахивает идиотизмом чинуш?
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