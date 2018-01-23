Общество
сегодня, 09:58
Липчане могут выбрать проекты благоустройства онлайн
Голосование запущено на «Открытом Липецке».
Городской электронный референдум «Отрытый Липецк» предлагает пользователям высказать свое мнение по вопросу планов благоустройства регионального центра. Таким образом департамент градостроительства и архитектуры принимает предложения по включению общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Во-первых, респондентам предстоит ответить на вопрос о том, преобразит ли реализация идей Липецк (да/город достаточно благоустроен/нет). Во-вторых, рассказать, будет ли голосующий принимать участие в формировании программы благоустройства (да/по возможности/нет). И, наконец — выбрать первоочередные объекты для преображения (городище/сквер на Ворошилова/район Комсомольского пруда/Театральный спуск/Нижний парк) или указать свой вариант.
Проект программы размещен на официальном сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры. Одна из основных задач программы – обустройство общественных территорий города. Общий объем финансирования, предусмотренный для этих задач, составляет более 310 миллионов рублей. Программа будет действовать вплоть до 2022 года. Свои замечания и предложения можно также направлять на адрес: г.Липецк, площадь Театральная, д.1 либо на электронную почту mail@depgrad48.ru.
Во-первых, респондентам предстоит ответить на вопрос о том, преобразит ли реализация идей Липецк (да/город достаточно благоустроен/нет). Во-вторых, рассказать, будет ли голосующий принимать участие в формировании программы благоустройства (да/по возможности/нет). И, наконец — выбрать первоочередные объекты для преображения (городище/сквер на Ворошилова/район Комсомольского пруда/Театральный спуск/Нижний парк) или указать свой вариант.
Проект программы размещен на официальном сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры. Одна из основных задач программы – обустройство общественных территорий города. Общий объем финансирования, предусмотренный для этих задач, составляет более 310 миллионов рублей. Программа будет действовать вплоть до 2022 года. Свои замечания и предложения можно также направлять на адрес: г.Липецк, площадь Театральная, д.1 либо на электронную почту mail@depgrad48.ru.