Общество
сегодня, 09:41
В липецком селе хотят создать музей памяти героически погибшего летчика
Осканов увел борт от жилого массива.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Андрей Остряков считает, что в селе Хворостянка стоит создать мемориальный комплекс памяти летчика, Героя России Суламбека Осканова. Автор указывает, что его подвиг должен быть увековечен на месте гибели летчика. Реализовать проект предлагается создать за счет средств областного и районного бюджетов, пожертвований граждан.
- 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на станцию Хворостянка Добринского района Липецкой области, - напоминает автор. - Предлагаю создать музейный комплекс имени Осканова на территории Хворостянского сельского поселения, в состав которого будет входить отдельно построенное здание рядом со средней школой, где будут находиться различные музейные артефакты, связанные с жизнью, службой, семьей Осканова, воспоминания и публикации всех лет о Суламбеке Сусаркуловиче. Здесь будет проходить встреча детей, жителей, гостей и туристов с родными Осканова, выставки его памяти. Затем в состав комплекса будет входить памятник Герою РФ Осканову в деревне Козельки, который в настоящий момент посещают немного людей в связи с недостаточно развитой инфраструктурой, информационной обеспеченностью.В результате консолидированной работы будет создан один из главных культурно-туристических маршрутов Липецкой области.
Предложение о создании музея Осканова в Добринском районе будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 февраля. Если к этому сроку идею поддержат свыше 150 человек, то инициативу обсудят в местной администрации.
- 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на станцию Хворостянка Добринского района Липецкой области, - напоминает автор. - Предлагаю создать музейный комплекс имени Осканова на территории Хворостянского сельского поселения, в состав которого будет входить отдельно построенное здание рядом со средней школой, где будут находиться различные музейные артефакты, связанные с жизнью, службой, семьей Осканова, воспоминания и публикации всех лет о Суламбеке Сусаркуловиче. Здесь будет проходить встреча детей, жителей, гостей и туристов с родными Осканова, выставки его памяти. Затем в состав комплекса будет входить памятник Герою РФ Осканову в деревне Козельки, который в настоящий момент посещают немного людей в связи с недостаточно развитой инфраструктурой, информационной обеспеченностью.В результате консолидированной работы будет создан один из главных культурно-туристических маршрутов Липецкой области.
Предложение о создании музея Осканова в Добринском районе будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 февраля. Если к этому сроку идею поддержат свыше 150 человек, то инициативу обсудят в местной администрации.