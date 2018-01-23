У 34-летней женщины угнали и сожгли автомобиль

По подозрению в угоне задержан 21-летний житель Чаплыгина.

22 января в Чаплыгине с улицы Оборонной угнали автомобиль «ВАЗ-21093», принадлежащий 34-летней женщине. Позже, на втором километре дороги «Чаплыгин-Шишкино», машину нашли сгоревшей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 21-летнего жителя Чаплыгина. Расследование проводит МОМВД России «Чаплыгинский».





