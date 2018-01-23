Происшествия

сегодня, 07:47

Седан забодал джип на светофоре

24 4465
#ДТП #авария
5
Седан забодал джип на светофоре

ДТП произошло около пешеходного перехода.

Пользователь соцсети "Вконтакте" Артем Казмирчук разместил на ресурсе видеоролик ДТП, произошедшего в Липецке. Дата и время на видеорегистраторе автора сбиты, но по обстоятельствам ясно, что авария имела место в последние три дня.

В объектив камеры попало столкновение темного седана и белоснежного внедорожника. Оба авто следовали с улицы Стаханова через кольцо на четную сторону Катукова. Внедорожник остановился на светофоре первым, чтобы пропустить пешеходов. Седан сначала тоже притормозил, но потом резко выехал вперёд и боднул паркетник в бампер. Да так, что с внедорожника осыпался оставшийся на крыше снег.



Автор ролика утверждает, что за рулём седана находилась девушка.


Фото: "Вконтакте"






24 4465
#ДТП #авария
5

Комментарии (24)

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Уточните

29 минут назад
Так внедорожник или паркетник?
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Водитель девушка

37 минут назад
Хорошо что пешеходы не пострадали. Будьте внимательны уважаемые водители.
ответить

Не правильно

53 минуты назад
Он его забрухал!
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""""

59 минут назад
По факту эта сторона улицы Катукова НЕЧЕТНАЯ!
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Неавтофанат

сегодня, 09:57
Если резко затормозить, снег с крыши машины сам свалится на лобовое стекло. Неожиданно, неприятно. Сразу не поймешь, откуда и что с ним делать!
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ехорка

сегодня, 09:19
не надо писю теребить за рулем.
ответить

1

сегодня, 09:05
скорее всего у нее баклажка закатилась под педаль тормоза и заблокировала её
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водитель Х

сегодня, 09:00
Всему виной телефон.Эти курицы за рулем всегда в телефон играют, на дорогу ноль внимания
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Уася

сегодня, 08:59
123, какой нах трамвай на новый уровень? никто не будет вкладывать миллионы, чтобы проложить одну вонючую ветку с которой толку ноль будет
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123

сегодня, 08:59
Забадали сиданы
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