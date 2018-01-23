Происшествия
сегодня, 07:47
Седан забодал джип на светофоре
ДТП произошло около пешеходного перехода.
Пользователь соцсети "Вконтакте" Артем Казмирчук разместил на ресурсе видеоролик ДТП, произошедшего в Липецке. Дата и время на видеорегистраторе автора сбиты, но по обстоятельствам ясно, что авария имела место в последние три дня.
В объектив камеры попало столкновение темного седана и белоснежного внедорожника. Оба авто следовали с улицы Стаханова через кольцо на четную сторону Катукова. Внедорожник остановился на светофоре первым, чтобы пропустить пешеходов. Седан сначала тоже притормозил, но потом резко выехал вперёд и боднул паркетник в бампер. Да так, что с внедорожника осыпался оставшийся на крыше снег.
Автор ролика утверждает, что за рулём седана находилась девушка.
Фото: "Вконтакте"
В объектив камеры попало столкновение темного седана и белоснежного внедорожника. Оба авто следовали с улицы Стаханова через кольцо на четную сторону Катукова. Внедорожник остановился на светофоре первым, чтобы пропустить пешеходов. Седан сначала тоже притормозил, но потом резко выехал вперёд и боднул паркетник в бампер. Да так, что с внедорожника осыпался оставшийся на крыше снег.
Автор ролика утверждает, что за рулём седана находилась девушка.
Фото: "Вконтакте"
Уточните
Водитель девушка
Не правильно
""""
Неавтофанат
ехорка
1
водитель Х
Уася
123