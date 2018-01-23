Седан забодал джип на светофоре

ДТП произошло около пешеходного перехода.

Пользователь соцсети "Вконтакте" Артем Казмирчук разместил на ресурсе видеоролик ДТП, произошедшего в Липецке. Дата и время на видеорегистраторе автора сбиты, но по обстоятельствам ясно, что авария имела место в последние три дня.В объектив камеры попало столкновение темного седана и белоснежного внедорожника. Оба авто следовали с улицы Стаханова через кольцо на четную сторону Катукова. Внедорожник остановился на светофоре первым, чтобы пропустить пешеходов. Седан сначала тоже притормозил, но потом резко выехал вперёд и боднул паркетник в бампер. Да так, что с внедорожника осыпался оставшийся на крыше снег.Автор ролика утверждает, что за рулём седана находилась девушка.Фото: "Вконтакте"