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сегодня, 07:40

Заболотный забил в первом же матче за «Зенит» и рассказал, как ему было плохо в ЦСКА

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#Антон Заболотный #футбол #"Зенит"
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Заболотный забил в первом же матче за «Зенит» и рассказал, как ему было плохо в ЦСКА

В жестком интервью футболиста досталось и воронежскому "Факелу".

Липецкий новобранец питерского «Зенита» Антон Заболотный забил в первом же матче за новую команду. Это случилось на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, где питерский клуб выиграл первый контрольный матч у датского «Копенгагена» - 5:0.

В первом тайме итальянский тренер «Зенита» Роберто Манчини выпустил экспериментальный состав, в котором нашему земляку с первых минут нашлось место в центре нападения.

На 27-й минуте Антон оправдал доверие тренера. После фланговой подачи Дмитрия Богаева он подхватил мяч, сыграл в стенку с Дмитрием Полозом и, войдя в штрафную, уверенно переиграл вратаря, сделав счет – 2:0.

До перерыва «зенитчики» забили датчанам три гола. Дважды отличился Андрей Панюков.

Перед вторым таймом Менчини заменил абсолютно весь состав, выпустив на поле лидеров – Кришито, Краневиттера, Дриусси… Заболотный отправился в раздевалку, а питеры еще дважды огорчили соперников: это сделали Краневиттер и Кокорин.

Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» в декабре из «Тосно», за который в текущем сезоне РФПЛ забил 4 гола.

Антон старается понравиться питерским болельщикам, клянется в любви к клубу и задевает одного из принципиальных соперников «Зенита» - ЦСКА, в системе которого он занимался после спортшколы липецкого «Металлурга» и впервые попал во взрослую команду. Недавно в интервью клубному телевидению Заболотный рассказал, как ему было сложно у армейцев.

- ЦСКА не давал жилья, я скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это, - поведал игрок.

А самым сложным периодом в своей жизни Антон назвал выступление в воронежском «Факеле», за который он играл в 2014-16 гг.

- В "Факеле" все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново.

Сложно сказать, с чем связаны столь темные воспоминания липчанина о «Факеле». Ведь придя в команду весной 2014 года, он через пару месяцев вышел с воронежцами в ФНЛ, где при Заболотном «огненные» в следующем сезоне заняли 6-е место. Заболотный провел в «Факеле» 37 матчей, забил 11 голов.

Фото championat.com, видео ФК "Зенит".

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#Антон Заболотный #футбол #"Зенит"
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Комментарии (1)

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Гость

32 минуты назад
Оооо!!! Верная смена Дзюбе пришла)))) Чёт быстро начал трындеть....
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