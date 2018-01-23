В Липецке вновь состоится один из старейших фестивалей «Танцы на крыше»

Танцоры со всей страны померятся силами в 24-й раз.

24 и 25 февраля в Городском Дворце культуры состоится региональный фестиваль современного эстрадного танца «Танцы на крыше».

Как сообщили в городском управлении культуры, по традиции он вновь соберет юные таланты из разных регионов России. Фестиваль можно назвать одним из старейших в Липецке – в этом году он пройдет в 24-й раз.

В первый день соревнований запланированы выступления самых маленьких любителей современной хореографии «Вaby-dance». Их номера оценят в номинациях «Танцуем песню», «Танцуем сказку» и «Танцуем, как можем». Профессиональные коллективы будут состязаться в номинациях «Нью дэнс пати» (фанк, хип-хоп, брейк, диско, рок-н-ролл, R’N’B), «Слоу» (медленная композиция) и «Фристайл» (нестандартная хореографическая композиция).

Оценка выступления конкурсантов будет проведена тремя составами жюри: профессиональным, зрительским и прессы. Критерии – сценическая культура, исполнительское мастерство, постановочная работа, костюм.