Культура

сегодня, 07:15

В Липецке вновь состоится один из старейших фестивалей «Танцы на крыше»

5 650
#Танцы
В Липецке вновь состоится один из старейших фестивалей «Танцы на крыше»

Танцоры со всей страны померятся силами в 24-й раз.

24 и 25 февраля в Городском Дворце культуры состоится региональный фестиваль современного эстрадного танца «Танцы на крыше».

Как сообщили в городском управлении культуры, по традиции он вновь соберет юные таланты из разных регионов России. Фестиваль можно назвать одним из старейших в Липецке – в этом году он пройдет в 24-й раз.

В первый день соревнований запланированы выступления самых маленьких любителей современной хореографии «Вaby-dance». Их номера оценят в номинациях «Танцуем песню», «Танцуем сказку» и «Танцуем, как можем». Профессиональные коллективы будут состязаться в номинациях «Нью дэнс пати» (фанк, хип-хоп, брейк, диско, рок-н-ролл, R’N’B), «Слоу» (медленная композиция) и «Фристайл» (нестандартная хореографическая композиция).

Оценка выступления конкурсантов будет проведена тремя составами жюри: профессиональным, зрительским и прессы. Критерии – сценическая культура, исполнительское мастерство, постановочная работа, костюм.

5 650
#Танцы

Комментарии (5)

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На фото

27 минут назад
какие-то корявые каракатицы
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123

54 минуты назад
бездельники сущесьвуют
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Анастас Микоян

сегодня, 09:47
Танец обкуренных идиот,(посмотреть на ФОТО).В Липецке пройдёт на БИС, таких много.
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Сергей

сегодня, 09:46
Я то-же когда то участвовал в этом фестивале
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Знахарь

сегодня, 07:55
Дай бог,чтобы жил фестиваль в память о Квоне. Два года уже нет председателя Департамента культуры,два проходимца. А фестиваль выжил.
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