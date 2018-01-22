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В Омской области пять детей погибли при пожаре в частном доме
Возбуждено уголовное дело
При пожаре в частном доме в поселке Седельниково в Омской области погибло пять приёмных детей. Их приёмная мать госпитализирована. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", передаёт Life со ссылкой на СУ СКР по региону.
По уточненным данным издания, пожар мог начаться из-за газового баллона. Возгорание произошло после хлопка газовоздушной смеси. Сейчас следователи изымают документацию на местной газовой заправке, где отец семейства заправлял баллон накануне трагедии.
По информации следствия, семья с 7 приемными детьми являлась благополучной. Пять из приемных детей — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет — погибли. Двое других детей и их приемный отец не пострадали. Сейчас с девочкой и мальчиком на местах работают психологи.
Представитель министерства отметил, что семья берет на воспитание приемных детей с 2007 года и за это время подняла на ноги уже много детей. Семья, нареканий к которой не было, жила в двухэтажном добротном доме, который был построен по специальной программе помощи многодетным семьям.
По уточненным данным издания, пожар мог начаться из-за газового баллона. Возгорание произошло после хлопка газовоздушной смеси. Сейчас следователи изымают документацию на местной газовой заправке, где отец семейства заправлял баллон накануне трагедии.
По информации следствия, семья с 7 приемными детьми являлась благополучной. Пять из приемных детей — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет — погибли. Двое других детей и их приемный отец не пострадали. Сейчас с девочкой и мальчиком на местах работают психологи.
Представитель министерства отметил, что семья берет на воспитание приемных детей с 2007 года и за это время подняла на ноги уже много детей. Семья, нареканий к которой не было, жила в двухэтажном добротном доме, который был построен по специальной программе помощи многодетным семьям.