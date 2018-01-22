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сегодня, 19:32

Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пруд на Папина и виновники снежной целины

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пруд на Папина и виновники снежной целины
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 22 января.

Больше всего внимания липчане уделили подробностям аварии в  Тульской области.
Там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Ниссан» и ВАЗ-2111. «Ниссан» был из Липецкой области, в нем погибли два человека - 46-летняя женщина и 8-летняя девочка.

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про пруд «Кирпичный». Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобам жителей областного центра на отсутствие свободного доступа к пруду в районе улицы Папина.

Активный отклик получила заметка насчет того, кто виноват в не чищенных от снега улицах и дворах. «Выходные показали, что горожане не убрали свои автомобили от жилых домов. Из-за этого муниципальная техника не смогла расчистить все внутриквартальные проезды из-за боязни зацепить автомобили. Такие случаи имели место в прошлом году».

Живое обсуждение развернулось по теме ушлого бизнеса. В редакцию GOROD48 позвонила липчанка Екатерина Болдырева и пожаловалась на действия руководства косметологической клиники «Территория здоровья», где, как она считает, облапошили ее 56-летнюю маму. 

Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про школьный карантин. На вынужденные каникулы ушла первая смена целой школы.


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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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сегодня, 20:12
Где произошла авария в тульской или тамбовской областях
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