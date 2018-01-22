Общество

сегодня, 17:28

Два района Липецкой области отметят 75-летие освобождения от немецких захватчиков

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#митинг #урок мужества
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Два района Липецкой области отметят 75-летие освобождения от немецких захватчиков

В Тербунском и Воловском районах пройдут митинги

Тербунский и Воловский района на этой недели отметят 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу, в 10 утра в Волово на площади Ленина пройдет митинг. В Тербунах в 9 утра в субботу на площади Героев состоится митинг.

Воловский и Тербунский районы в годы войны находились под оккупацией дважды, в 1941 и 1942 годах. В Воловском районе в годы оккупации немцы уничтожили 387 местных мирных жителей, в Тербунском от рук фашистов погибли 380 гражданских лиц.

Память павших мирных граждан и освободителей районов почтят минутой молчания, на братских могилах пройдут митинги, по районам - патриотические мероприятия, в школах – уроки мужества.
6 879
#митинг #урок мужества
2

Комментарии (6)

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Гость

сегодня, 21:44
А сколько народу в революцию извели , в 37 расстреляли и лагерях сгнобили? Фашисты по сравнению с коммуняками и их выплятками едросней милые люди.
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Дед

сегодня, 19:51
Во время ВОВ практически половина нынешней области по правый берег Дона была под немецко-фашистской оккупацией, а наиболее сильные бои летом 1942 года происходили в Воловском и Тербунском районах в составе Юго-Западного фронта, наступление осуществляла 13 армия, 5 танковая армии, 1 и 16 танковый корпус.Так и ныне через два месяца на предстоящих выборах мы освободимся от засевших оккупантов путём голосования за достойного кандидата.Тому быть !
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Сесуриту

сегодня, 18:37
Вся страна оккупирована .
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праздновать то нечего

сегодня, 18:22
немецкие захватчики нанесли меньше вреда чем нынешние захватчики
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Когда будет митинг

сегодня, 18:12
в поддержку будущего, без жуликов и воров.
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Неавтофанат

сегодня, 17:41
Земля помнит, у людей память короткая, два-три поколения.
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