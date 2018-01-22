Два района Липецкой области отметят 75-летие освобождения от немецких захватчиков

В Тербунском и Воловском районах пройдут митинги

Тербунский и Воловский района на этой недели отметят 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу, в 10 утра в Волово на площади Ленина пройдет митинг. В Тербунах в 9 утра в субботу на площади Героев состоится митинг.

Воловский и Тербунский районы в годы войны находились под оккупацией дважды, в 1941 и 1942 годах. В Воловском районе в годы оккупации немцы уничтожили 387 местных мирных жителей, в Тербунском от рук фашистов погибли 380 гражданских лиц.

Память павших мирных граждан и освободителей районов почтят минутой молчания, на братских могилах пройдут митинги, по районам - патриотические мероприятия, в школах – уроки мужества.