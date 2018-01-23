Юридическая компания «Соколов и партнеры» вошла в рейтинг «Право-300»

Независимые эксперты назвали 300 лучших юридических компаний России, впервые в рейтинге оказались и липецкие юристы.

Юридическая компания «Соколов и партнеры» признана одной из лучших юридических компаний 2017 года и вошла во всероссийский Рейтинг «Право-300» с обширной практикой по защите интересов клиентов при банкротстве.

Рейтинг «Право.ru-300» призван определить региональных юридических лидеров. Уже 8 лет он служит ориентиром для судов и заказчиков, с помощью которого те могут оценить уровень и профессионализм юристов.







Чтобы попасть в рейтинг каждой компании пришлось предоставить Экспертному совету Рейтинга описание своих наиболее резонансных дел с обоснованием важности решения суда для формирования фундаментальной судебной практики в Российской Федерации. Для подтверждения информации крупнейшими игроками юридического рынка готовился пакет документов с копиями добытых в судебных баталиях решений и ссылками на материалы официальных сайтов судов и системы «РосПравосудие». Кроме этого, специализированный контакт-центр с целью контроля качества судебной защиты проводил опрос по телефону и электронной почте участников каждого судебного процесса, предоставленного на оценку Экспертному совету Рейтинга «Право-300».

«В 2017 году практически в каждой отрасли права, в которых проводилось исследование, есть представители всех федеральных округов России. Компании продемонстрировали довольно высокий уровень проектов, соответствие стандартам качества,» - пишет Борис Болтянский, главный редактор «ПРАВО.ru»

- «Юридическая компания «Соколов и партнеры» - первая и единственная липецкая компания, которой удалось пробиться в рейтинг «Право-300» и мы очень рады признанию нашей практики на таком уровне», - комментирует руководитель компании Дмитрий Викторович Соколов, - «в следующем году мы планируем заявиться еще в нескольких областях права и, таким образом, проверить нашу работу экспертами федерального уровня. Участие в таких конкурсах развивает юристов и стимулирует на ведение новых практик и к нахождению нестандартных решений в сложных ситуациях. Каждый наш специалист развивается вместе с компанией и тем самым провоцирует дальнейшую реакцию к увеличению компании».





«В настоящее время специалистами нашей компании развивается целый ряд уникальных юридических практик, среди которых: налоговые, корпоративные споры, защита в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, договорная практика, различные виды правового аудита и аутсорсинга, практика работы с дебиторской задолженностью, сопровождение сделок и другие» - продолжает директор «Соколов и Партнеры».







«Сила нашей организации заключается в команде и углубленной специализации каждого юриста», - утверждает управляющий партнер компании Соколова Юлия Николаевна, - «в связи с этим, мы начинаем формировать дополнительные самостоятельные направления и проекты, среди которых открытие специализированного «Центра Защиты Дольщиков», проведение ежегодного мероприятия, посвященного юридической безопасности бизнеса, проведение информационных семинаров для юристов и многое другое.







-В ближайшее время мы планируем организовать масштабный форум под названием «Бронежилет Бизнеса 2018» для предпринимателей Черноземья, в рамках которого ведущие правозащитники страны и представители судебных институтов расскажут о том, какие опасности могут грозить предпринимательской деятельности и как бизнесменам грамотно выстроить линию юридической защиты своей организации».







Адрес: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 3, оф. 103 (БЦ Европорт)

Тел. 8 800 500 07 69, +7-4742-717-038

www.sokolaw.ru

http://sokolov-partners.com

pravo48@mail.ru

"PR"

