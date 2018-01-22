Общество

сегодня, 16:15

Школы Липецка активно внедряют инновации

7 1030
#образование
1
Школы Липецка активно внедряют инновации

26 образовательных организаций Липецкой области приняли участие в выставке инновационных практик.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 26 образовательных организаций Липецкой области приняли участие в выставке инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой области, основная цель которой - распространение инновационного опыта региональных инновационных площадок и создание условий для внедрения результатов в практику.

По итогам выставки общеобразовательные учреждения города Липецка вошли в число победителей и призеров. Гимназия №19 заняла 1 место, гимназия №12 и лицей №44 на втором месте, третье место разделили лицей №66 и гимназия №69. Победителем Выставки в номинации «Общественное признание» стала школа №47. В номинации «Полнота раскрытия содержания инновационной деятельности» школа №33 заняла 2 место. Лицей №44 признан победителем в номинации «Полнота отражения результатов инновационной деятельности».  Гимназия №1 завоевала 3 место в номинации «Практическая значимость представленных материалов».

 



7 1030
#образование
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

5 минут назад
Верните СОВЕТСКУЮ систему образования и будет в стране счастье и полетят космические корабли в космос, и не будут падать спутники, и будут иностранцы образование Нашей Родины приводить в пример. И не будите Вы ждать удара в спину от девятиклассников и надеяться на охрану. Все эти инновации, подражание западу и США, постоянное реформирование образования... ведут наших и Ваших детей в никуда.
ответить

Бабуля

47 минут назад
Все развалили своими ИНВАЦИЯМИ.
ответить

Огород48

сегодня, 20:18
Все инновации купили в Китае ,образование в стране как в африке.
ответить

гостья

сегодня, 19:53
Все эти номинации - "общий треп". К воспитанию и образованию наших детей не имеет никакого отношения.
ответить

Сергей

сегодня, 18:49
Олеся Митюнина, приходи сегодня в парк победы, к главной сцене, к 11 часам, посмотрим может, что и получится.
ответить

Боцман

сегодня, 18:25
Учитесь пилить красиво !
ответить

Житель

сегодня, 17:02
Липецк и инновации - вещи не совместимые! Это местные чинуши из какой-нибудь обыденной вещи, которая уже давно везде применяется, раздуют слона, обзовут громким словом "инновация" и кричат во всеуслышание, чтобы до "верхов" дошло и люлей не получить. Показать "вот смотрите какие мы инновационные". Отчитались перед главным "инноватором" ДМ и успокоились. А в Липецке как было "кумовство", барыги-торгаши да расхитители-откатчики бюджета,так и осталось!!!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке задержан попрошайка-африканец
24
В Липецке задержан попрошайка-африканец

сегодня, 18:57

Общество
Два района Липецкой области отметят 75-летие освобождения от немецких захватчиков
#митинг #урок мужества
6
Два района Липецкой области отметят 75-летие освобождения от немецких захватчиков

сегодня, 17:28

Общество
Весной ученикам 4, 5, 6 и 11 классов предстоят Всероссийские проверочные работы
#образование
5
Весной ученикам 4, 5, 6 и 11 классов предстоят Всероссийские проверочные работы

сегодня, 16:29

Общество
У липчан поинтересовались качеством школьного питания
#школа #питание #обед
66
У липчан поинтересовались качеством школьного питания

сегодня, 15:53

Общество
В мэрии назвали виновными в заснеженных дворах самих горожан
#Благоустройство #снег
125
В мэрии назвали виновными в заснеженных дворах самих горожан

сегодня, 15:38

Общество
Липчан призывают развешивать кормушки
#экология #кормушка
6
Липчан призывают развешивать кормушки

сегодня, 15:09

Общество