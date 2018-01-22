Школы Липецка активно внедряют инновации

26 образовательных организаций Липецкой области приняли участие в выставке инновационных практик.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 26 образовательных организаций Липецкой области приняли участие в выставке инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой области, основная цель которой - распространение инновационного опыта региональных инновационных площадок и создание условий для внедрения результатов в практику.

По итогам выставки общеобразовательные учреждения города Липецка вошли в число победителей и призеров. Гимназия №19 заняла 1 место, гимназия №12 и лицей №44 на втором месте, третье место разделили лицей №66 и гимназия №69. Победителем Выставки в номинации «Общественное признание» стала школа №47. В номинации «Полнота раскрытия содержания инновационной деятельности» школа №33 заняла 2 место. Лицей №44 признан победителем в номинации «Полнота отражения результатов инновационной деятельности». Гимназия №1 завоевала 3 место в номинации «Практическая значимость представленных материалов».