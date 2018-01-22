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У липчан поинтересовались качеством школьного питания

66 1977
#школа #питание #обед
5
У липчан поинтересовались качеством школьного питания

Школьное питание собираются улучшить.

Федеральная кейтеринговая компания, осуществляющая питание школьников в Липецкой области, проводит в соцсетях открытое голосование, а точнее - опрос.

Как сообщают в компании, для повышения контроля и улучшении школьного питания, проводится опрос "Как кормят в школах Липецка?". Липчан также просят указать номер школы и свои предложения в обсуждении.

На вопрос «Как кормят в школах Липецка?» предложены следующие варианты ответа: «Очень вкусно», «Вкусно, но порции маленькие», «Средне, еда не совсем соответствует моим вкусам и предпочтениям», «Средне, хотелось бы разнообразия», «Не вкусно» (в комментариях просят указать конкретнее), «Блюда холодные» и свой вариант в обсуждение. 

66 1977
#школа #питание #обед
5

Комментарии (66)

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29

6 минут назад
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Бабушка

21 минуту назад
Зачем заставлять детей питаться если они не хотят? Зачем делать эту показуху? Мы сами уродуем детей бесконечным враньем.Кто хочет пусть питается, кто нет - нет. Господи, ну всем тут проблема?О качестве говорить просто смешно.
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Ирина Васильевна, СШ№3

25 минут назад
Уважаемые! Повара готовят из того, что им поставляют! Жуткие сосиски, колбаса отстой. Вонь на всю школу! Куриные котлеты перестали быть куриными. Фарш прелый. Загибаемся от боли в желудке. Ужас!!!!!! Мэрия! найдите нормальных поставщиков, а потом требуйте денег с родителей и говорите о сохранении здоровья детей! НРодители! Сколько можно терпеть! Мы платим за отраву наших детей!
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бабушка с внуками

30 минут назад
надо чтобы в школе готовили еду как раньше, а не компания
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Ольга

31 минуту назад
19 гимназия - здесь детям есть нечего. Готовят как для свиней. Дети все голодные, перебираются пирожками. Еда холодная. Дочка постоянно жалуется и остальные дети тоже. Римма Евгеньевна, Вам не стыдно ? На детском здоровье наживаться ???
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Гость

39 минут назад
Еда в 45 шк. Не вкусная приготовлена не из качественных продуктах. Постояно подают холодное, порции маленькие размажат по тарелкел .повора делают так: какие дети не доели они это потом выкладывают в обшую кастрюлю . И чтобы ,что то доказать это бесполезно все прекрасно . Так что ещьте сами такую еду.
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048

54 минуты назад
у меня сын учился в Горбачевские времена ,обеды в школах были бесплатные ,девчонки уже следили за фигурой и классная заставляла мальчишек есть по 3 порции ,чтобы не сняли с питания ,,приходил сытый со школы вкусно или не вкусно было даже не задавала вопрос ,а сейчас дети избалованы у каждого в портфеле шоколадка и деньги ,,
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43

57 минут назад
Нас булками закормили,дали бы банан или яблочко
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гость

58 минут назад
Совсем не вкусно, большинство отказывается питаться мбоу сош 37
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43

сегодня, 22:08
Света , класс,это везде так "Директору влетит"
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