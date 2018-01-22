У липчан поинтересовались качеством школьного питания

Школьное питание собираются улучшить.

Федеральная кейтеринговая компания, осуществляющая питание школьников в Липецкой области, проводит в соцсетях открытое голосование, а точнее - опрос.

Как сообщают в компании, для повышения контроля и улучшении школьного питания, проводится опрос "Как кормят в школах Липецка?". Липчан также просят указать номер школы и свои предложения в обсуждении.

На вопрос «Как кормят в школах Липецка?» предложены следующие варианты ответа: «Очень вкусно», «Вкусно, но порции маленькие», «Средне, еда не совсем соответствует моим вкусам и предпочтениям», «Средне, хотелось бы разнообразия», «Не вкусно» (в комментариях просят указать конкретнее), «Блюда холодные» и свой вариант в обсуждение.