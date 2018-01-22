Грязинец изнасиловал беспомощную родственницу, угрожая ей ножницами и отверткой

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

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По данным следствия, днем 19 января 2018 года подозреваемый пришел к дому 45-летней родственницы и потребовал его впустить. Не дождавшись реакции хозяйки, он выбил дверь, и, взяв ножницы и отвертку, стал угрожать ей убийством. Женщине, находившейся в беспомощном состоянии в связи с её заболеванием, он нанес удары кулаками по голове, после чего изнасиловал. На месте преступления его застала соседка, пришедшая навестить потерпевшую. Не ожидавший гостью подозреваемый поспешил покинуть место происшествия.Подозреваемый был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим за грабеж и кражу и часто наведывался к родственнице за деньгами. Вину в совершении очередного преступления он не признает, выдвигая версию о своей непричастности. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.