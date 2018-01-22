Происшествия

сегодня, 15:36

Грязинец изнасиловал беспомощную родственницу, угрожая ей ножницами и отверткой

15 6781
#изнасилование
3
Грязинец изнасиловал беспомощную родственницу, угрожая ей ножницами и отверткой

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

По данным следствия, днем 19 января 2018 года подозреваемый пришел к дому   45-летней родственницы и потребовал его впустить. Не дождавшись реакции хозяйки, он выбил дверь, и, взяв ножницы и отвертку, стал угрожать ей убийством. Женщине, находившейся в беспомощном состоянии в связи с её заболеванием, он нанес удары кулаками по голове, после чего изнасиловал. На месте преступления его застала соседка, пришедшая навестить потерпевшую. Не ожидавший гостью подозреваемый поспешил покинуть место происшествия.

Подозреваемый был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим за грабеж и кражу и часто наведывался к родственнице за деньгами. Вину в совершении очередного преступления он не признает, выдвигая версию о своей непричастности. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото: mediazavod.ru
15 6781
#изнасилование
3

Комментарии (15)

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Я

54 минуты назад
друзья по несчастью,
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Существую

сегодня, 22:05
ттт, нет, его откупали
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Существую

сегодня, 22:04
друзья по несчастью, да это Дима петух с синявки
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друзья по несчастью

сегодня, 21:46
а этого * случайно не дима зовут,небольшой такой-и противный,чмоки чмоки!!!
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дед Пихто

сегодня, 21:23
у меня страпон на батарейках а как отверткой я не понимаю она же жёсткая
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Соседи

сегодня, 20:41
6 лет назад он приехал с Украины. Говорил у русских бабы красивые
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ттт

сегодня, 19:56
37 лет "ранее судим за грабеж и кражу " ему что по пол года за то и другое присудили? типо заматерей, злости набери и давай отжигай дальше в самом расцвете лет.
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Борщев а н

сегодня, 18:31
Отпетушитель ты где? Для тебя работа есть .
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ПОП

сегодня, 18:07
ОЛЕСЯ МИТЮНИНА ТОЖЕ ОТВЕРТКУ ЗАХОТЕЛА
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ПОП

сегодня, 17:42
отвертку ему в туза забить и зашить пусть так поживет грешник
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