В липецком кафе у состоятельного любителя пива украли дорогой смартфон

Потерпевший простил вора.

Мировой судья СУ №20 Советского района Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению в краже. Подсудимым оказался 24-летний безработный липчанин из Студенческого городка.



Как указано в материалах суда, кража произошла между 5 и 6 утра 28 июня в кафе «Бархат» в 11 микрорайоне Липецка. Там у посетителя зала на втором этаже украли дорогой смартфон. Samsung S7 у гостя заведения украл подсудимый. Мужчина признался в преступлении еще на стадии следствия. Несмотря на то, что телефон оценили почти в 60 000 рублей, владелец смартфона посчитал это незначительным для себя ущербом. В ходе разбирательства в суде потерпевший просил прекратить уголовное дело в отношении подсудимого в краже: претензий к нему он не имеет, ущерб возмещен, достигнуто примирение.



Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Процессуальные издержки оплатит государство.