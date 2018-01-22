Происшествия

сегодня, 15:11

В липецком кафе у состоятельного любителя пива украли дорогой смартфон

17 3111
#кража #пиво #смартфон #суд
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В липецком кафе у состоятельного любителя пива украли дорогой смартфон

Потерпевший простил вора.

Мировой судья СУ №20 Советского района Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению в краже. Подсудимым оказался 24-летний безработный липчанин из Студенческого городка.

Как указано в материалах суда, кража произошла между 5 и 6 утра 28 июня в кафе «Бархат» в 11 микрорайоне Липецка. Там у посетителя зала на втором этаже украли дорогой смартфон. Samsung S7 у гостя заведения украл подсудимый. Мужчина признался в преступлении еще на стадии следствия. Несмотря на то, что телефон оценили почти в 60 000 рублей, владелец смартфона посчитал это незначительным для себя ущербом. В ходе разбирательства в суде потерпевший просил прекратить уголовное дело в отношении подсудимого в краже: претензий к нему он не имеет, ущерб возмещен, достигнуто примирение.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Процессуальные издержки оплатит государство.
17 3111
#кража #пиво #смартфон #суд
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Комментарии (17)

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медведев

29 минут назад
Путин, красав ваще
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данил

сегодня, 22:04
пропил небось там же,а потом кричит,украли,украли
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Вася

сегодня, 21:40
это Кимак исПолнил
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Президент

сегодня, 20:46
Гопоту в сад!
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Путин

сегодня, 20:23
Лучше бы выяснили почему липчане дрищат после разливного пива
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гость

сегодня, 20:01
2 этаж в бархате на 11 м-оне уже закрыт с 2016 года после убийства. так что не надо ляля что 28 июня
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Липчанка

сегодня, 19:42
дрищ после разливного пива в рыгаловке
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Липчанка

сегодня, 19:42
дрищ после разливного пива в рыгаловке
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Липчанка

сегодня, 19:41
дрищ после разливного пива в рыгаловке
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Боцман

сегодня, 19:04
Тупой колхозный бык обокрал товарища по разуму.
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