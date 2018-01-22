Липчан призывают развешивать кормушки

Жителей региона просят протянуть птицам руку помощи с горсткой корма.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области обратилось с призывом ко всем жителям региона.

- Зимняя пора – время, когда зимующие в наших широтах птицы очень нуждаются в помощи людей, - отмечает управление экологии. - Традиция вешать кормушки берет свое начало еще в древней Руси. Сделать самую простую легко: например, из дощечки с бортиками. Правда, такую кормушку нельзя размещать под открытым небом, так как зимой ее заносит снегом, а осенью мочит дождем. Самая распространенная кормушка для птиц – домик. Если стал крепчать мороз, начался сильный снегопад, особенно липкого снега, образовался гололед - нужно срочно наполнить кормушки. Корм для птиц подобрать несложно. Некрупные семена подсолнуха, арбуза, дыни, тыквы и крапивы едят все птички, а особенно - синицы и поползни. Пшено и просо - любимый корм овсянок и воробьев, ягоды рябины – снегирей и свиристелей, семена лебеды – чечеток, лопуха – щеглов. А вот семена щавеля и ясеня едят только снегири. Сырое несоленое сало почти всех домашних птиц и животных – превосходный и высококалорийный корм для синиц всех видов, поползней и дятлов. Салом хорошо подкармливать птиц сверх обычных кормов в морозные и ненастные дни, когда им приходится особенно трудно. Следует помнить, что нельзя давать птицам соленые, жареные, острые, кислые продукты, цитрусовые, кожуру бананов. Очень опасен черный хлеб, так как закисает в зобу птиц, плохо переваривается, особенно в мороз!



Напомним, с 11 января в Липецке проходит экологическая акция « Покормите птиц зимой - 2018 !".