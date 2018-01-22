Общество

сегодня, 14:33

В Липецкой области обнаружили небезопасные товары для детей и подростков

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#Роспотребнадзор #дети
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В Липецкой области обнаружили небезопасные товары для детей и подростков

Нарушения нашли даже при проверке товаров для новорожденных.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проверки сети магазинов были выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности игрушек», закона «О защите прав потребителей» по маркировке, «Правил продажи отдельных видов товаров» в части оформления ценников на реализуемые товары.

Так, в магазинах рекламировались и реализовались товары, предназначенные для детей и подростков 47-ми наименований без информации о дате изготовления; товары для новорожденных 15-ти наименований с нарушением обработки соединительных швов изделия, чем нарушены требования технического регламента Таможенного союза  «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; головные уборы для взрослых 50-ти наименований без информации о дате изготовления товара, чем нарушены требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»; игрушки для игр на воде 53-х наименований не сопровождаются предупреждающей надписью, чем нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».

За допущенные нарушения общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Фирме выдано предписание, выполнение которого поставлено на контроль.

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#Роспотребнадзор #дети
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Комментарии (3)

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товарищ Сухов

сегодня, 19:26
Это гумно могло попасть в страну с любой стороны,НО наиболее вероятно-из Киталии.А как же ТАМОЖНЯ?Отсюда до Киталии почти 6 тыс верст, и волокли всю эту хрень-через всю страну и она наверняка еще где-то осела.в той же Иркутской области или в Благовещенске.Это как же так?????????????????Раньше не фонила?????Сдается мне-враги у нас товарищи женщины,ну ладно и товарищи мужчины-совсем не вокруг,а в МОСКВЕ.Что бы спасти Россию нужно опять сжечь Москву.ВСЮ.Вместе с Кремлем и его содержимым.Прав был Абдулла...
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Грудинин

сегодня, 16:46
Если из. Магазинов убрать все говно котрое продают под видом молока,колбасы,и т, там нечего ! .
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Леха

сегодня, 15:54
а в каких магазинах-то,по-конкретнее?
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