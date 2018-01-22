В Липецкой области обнаружили небезопасные товары для детей и подростков

Нарушения нашли даже при проверке товаров для новорожденных.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проверки сети магазинов были выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности игрушек», закона «О защите прав потребителей» по маркировке, «Правил продажи отдельных видов товаров» в части оформления ценников на реализуемые товары.

Так, в магазинах рекламировались и реализовались товары, предназначенные для детей и подростков 47-ми наименований без информации о дате изготовления; товары для новорожденных 15-ти наименований с нарушением обработки соединительных швов изделия, чем нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; головные уборы для взрослых 50-ти наименований без информации о дате изготовления товара, чем нарушены требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»; игрушки для игр на воде 53-х наименований не сопровождаются предупреждающей надписью, чем нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».

За допущенные нарушения общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Фирме выдано предписание, выполнение которого поставлено на контроль.