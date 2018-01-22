Общество
сегодня, 14:29
Липчан просят высказаться про пивнушки
Мнение интересует чиновников.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области решило выяснить мнение земляков насчет работы магазинов разливного пива в жилых домах. Позиция липчан может лечь в основу ужесточения правил реализации спиртного в регионе. На это у местных властей есть все полномочия.
- Считаете ли Вы, что продажа пива и пивных напитков должна осуществляться только в ограниченных типах предприятий общественного питания по примеру маркированного алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах? - спрашивают чиновники.
Голосование за пункты «да» и «нет» доступно пользователям «Портала неравнодушных». Свое мнение и обоснованную точку зрения они могут высказать вплоть до 19 февраля.
- Считаете ли Вы, что продажа пива и пивных напитков должна осуществляться только в ограниченных типах предприятий общественного питания по примеру маркированного алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах? - спрашивают чиновники.
Голосование за пункты «да» и «нет» доступно пользователям «Портала неравнодушных». Свое мнение и обоснованную точку зрения они могут высказать вплоть до 19 февраля.
дрищ после разливного пива
голосую за пиво (правда от идиота)
11
10 р-он
все такие привередливые стали,
голосую за пиво
дед Пихто
рассыпных
* это
Житель