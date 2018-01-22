Общество

сегодня, 14:29

Липчан просят высказаться про пивнушки

55 1842
#пиво #опрос
3
Липчан просят высказаться про пивнушки

Мнение интересует чиновников.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области решило выяснить мнение земляков насчет работы магазинов разливного пива в жилых домах. Позиция липчан может лечь в основу ужесточения правил реализации спиртного в регионе. На это у местных властей есть все полномочия.

- Считаете ли Вы, что продажа пива и пивных напитков должна осуществляться только в ограниченных типах предприятий общественного питания по примеру маркированного алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах? - спрашивают чиновники.

Голосование за пункты «да» и «нет» доступно пользователям «Портала неравнодушных». Свое мнение и обоснованную точку зрения они могут высказать вплоть до 19 февраля.
55 1842
#пиво #опрос
3

Комментарии (55)

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дрищ после разливного пива

3 минуты назад
пивнушек надо больше, все первые этажи переделать под пивнухи обязать всех сосать разливнуху, кто не пьет пиво тот антилипчанин
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голосую за пиво (правда от идиота)

7 минут назад
К пивным магазинам в жилых домах отношусь очень положительно ! Очень удобно: идешь мимо и чувствуешь запах обоссаных кустов и видишь рыгалово прямо на тротуаре! А кто живет в доме - открыл дверь и сразу аромат мочи в нос бьет. И алкаши всегда или в подъезде ссут или прямо на дом. Моче - да !
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11

19 минут назад
Нужно разрешить продажу алкоголя до 10 вечера и проблема отпадёт так как человек до 10 вечера сможет определиться пить или не пить.А пивнушки запретить в жилых домах. Саплюки молодые гоняют на тачках и рамсят.
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10 р-он

сегодня, 21:48
Одни заПретЫ,дЫШатЬ запретите ещё!!!
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все такие привередливые стали,

сегодня, 21:25
Пиво им разливное не нравиться,липецкие колхозаны,потомки крестьян и рабочих вознеслись
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голосую за пиво

сегодня, 21:23
К пивным магазинам в жилых домах отношусь очень положительно ! Очень удобно: идешь мимо и покупаешь вкусненькое-холодненькое ! А кто живет в доме - спустился в тапочках и купил. И закуски всегда большой выбор. Пиву - да !
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дед Пихто

сегодня, 21:14
дам в туза за два бокала пива
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рассыпных

сегодня, 21:04
в дровах пиво такое гавно
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* это

сегодня, 21:00
Сидор на букву "п"
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Житель

сегодня, 20:59
Я часто бывал в пивбарах гдр, фрг и голландии но липецк-это нечто...какой нахрен стадион к чм. .какие к черту туристические маршруты ..королев о.п. и его банда просрали в области все...в том числе и пивные.
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