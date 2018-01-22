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Приостановлены занятия в 19 классах 8 школ области

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#карантин #ОРВИ #грипп
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Приостановлены занятия в 19 классах 8 школ области

За неделю зарегистрирован 5431 случай ОРВИ.

За неделю с 15 по 21 января в Липецкой области зарегистрирован 5431 случай ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 74,8% всех случаев за неделю. Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, показатели заболеваемости среди населения в целом ниже пороговых уровней на 5,1%. Уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года – 2,9%.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 72% (3915 случаев). Показатели заболеваемости не превышают расчетного эпидемического порога. 76,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний в текущем эпидсезоне вирусов гриппа не обнаружено. Вместе с тем, на прошедшей неделе в 91,3% исследованных проб были выявлены негриппозные респираторные вирусы, среди которых преобладали РС-вирусы (38%) и аденовирусы (33%).

По данным мониторинга за посещаемость образовательных организаций, в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на 22 января приостановлены занятия в 19 классах 8 школах области (в Липецке, Грязинском, Лебедянском, Становлянском районах).

 

3 4409
#карантин #ОРВИ #грипп
3

Комментарии (3)

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вакциновпендюриватель

6 минут назад
всех вакцинировать срочно по три вакцины для спасения школ каждому
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КОКЕТКА

сегодня, 18:46
НАДО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ В КЛАССАХ ВКЛЮЧАТЬ ПРИБОР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ВОТ ТОГДА ДЕТИ НЕ ТАК ЧАСТО ,БУДУТ БОЛЕТЬ,А ТО ВКЛЮЧАЮТ РАЗ В НЕДЕЛЮ,А ТО ТОЛЬКО КОГДА ПРОВЕРКА ПРИЕЗЖАЕТ ВКЛЮЧАЮТ,ПОКАЗУХА ТОЛЬКО
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Дред

сегодня, 18:03
Всем деткам только здоровья и знаний!
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