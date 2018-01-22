Здоровье

сегодня, 14:18

В Липецке могут закрыть на карантин целую школу

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#карантин #ОРВИ #грипп
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В Липецке могут закрыть на карантин целую школу

Пока занятия полностью приостановлены в первой смене.

В школе №68 Липецка на карантин сегодня ушла вся первая смена. Об этом GOROD48 сообщили в самом образовательном учреждении.

Как пояснила специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, в первой смене в школе №68 на занятиях по причине болезни не было 21% учеников. Сейчас в школе принимают решение, будут ли приостановлены занятия только в первой смене или во всём образовательном учреждении. Это решение примут после анализа посещаемости во второй смене. 

Напомним, по причине отсутствия на уроках более 20% учеников на частичном карантине по ОРВИ находятся 5 школ Липецка: № 14, 16, 33, 68, 77. Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.  

 

2 2582
#карантин #ОРВИ #грипп
2

Комментарии (2)

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Шёл мимо

сегодня, 15:58
Никто не знает, как обстоят дела в 20 школе?
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писи

сегодня, 14:30
А раньше так и делали. Что за мода теперь закрывать по классу?
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