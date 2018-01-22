В Липецке выстрелом из ружья ранен сотрудник полиции

Участковый выехал в составе следственно-оперативной группы на семейный конфликт.

Сегодня ночью в полицию позвонила женщина с жалобой, что муж угрожает ей насилием. Пока конфликт был в стадии разгара, она спряталась у соседей.

К приезду сотрудников полиции мужчина достал ружье, из которого ранил участкового. Ему была оказана медицинская помощь. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Кстати, ранее стрелявший уже попадал в поле зрения полицейских ОП №5. В отношении него проводилась проверка по статье 119 УК РФ – угроза убийством. Тогда мужчина высказывал намерения лишить жизни свою супругу. Но женщина простила его, и за примирением сторон проверка была прекращена, а дело не возбуждалось.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по Липецкой области отметили, что следственным отделом по Правобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника полиции в целях воспрепятствования законной деятельности.

Подозреваемый дважды выстрелил в полицейских, повредил автомобиль и ранил полицейского. На данный момент он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Место происшествия осмотрено, ружье изъято. Также предстоит установить законность хранения огнестрельного оружия у него дома. Сотруднику полиции предстоит пройти судметэкспертизу для установления степени тяжести нанесенного вреда здоровью.