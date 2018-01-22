Происшествия

сегодня, 14:01

В Липецке выстрелом из ружья ранен сотрудник полиции

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#стрельба #полицейский
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В Липецке выстрелом из ружья ранен сотрудник полиции

Участковый выехал в составе следственно-оперативной группы на семейный конфликт.

Сегодня ночью в полицию позвонила женщина с жалобой, что муж угрожает ей насилием. Пока конфликт был в стадии разгара, она спряталась у соседей.

К приезду сотрудников полиции мужчина достал ружье, из которого ранил участкового. Ему была оказана медицинская помощь. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Кстати, ранее стрелявший уже попадал в поле зрения полицейских ОП №5. В отношении него проводилась проверка по статье 119 УК РФ – угроза убийством. Тогда мужчина высказывал намерения лишить жизни свою супругу. Но женщина простила его, и за примирением сторон проверка была прекращена, а дело не возбуждалось.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по Липецкой области отметили, что следственным отделом по Правобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника полиции в целях воспрепятствования законной деятельности.

Подозреваемый дважды выстрелил в полицейских, повредил автомобиль и ранил полицейского. На данный момент он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Место происшествия осмотрено, ружье изъято. Также предстоит установить законность хранения огнестрельного оружия у него дома. Сотруднику полиции предстоит пройти судметэкспертизу для установления степени тяжести нанесенного вреда здоровью. 

22 4901
#стрельба #полицейский
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Комментарии (22)

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расчитываю в жизни на себя,

сегодня, 22:00
Алексей, а палицайки пущай табе попку подтирают
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BLOOD_JO

сегодня, 21:44
Мой комментарий, Атомную бомбу скинули-бы, не мелочись.
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Мой комментарий

сегодня, 21:32
Попробывал бы он так в Штатах пальнуть, вызвали бы авиацию и сравняли всё напалмом, а у нас всё миндальничают с такими!
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согласен,

сегодня, 20:55
Децела, бестолковые выстрелы,стрелять совсем не умеет
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Офицер Полиции

сегодня, 20:49
Мы с коллегами за Путина
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Децела

сегодня, 20:06
Глупо, за два бесполезных выстрела - минимум пятнашка.
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Боцман

сегодня, 19:08
Раздают ружья дебильным алканам.
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ACAB, СЛОН

сегодня, 18:20
Уважаю ментов
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майорк

сегодня, 18:12
Веня, ты овца глупомордая! кого довели то? быдляк синий! меньше надо водки жрать! лучше бы он свою жену застрелил, которая его до этого прощала, а не сажала! виновата не власть, а вы сами, овцы пьяные! его надо было стрелять на месте за нападение на сотрудника
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наталья

сегодня, 18:06
вот это он попал.это до пожизненного.
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