Липецкая площадка Группы НЛМК завершила 2017 год с новым историческим рекордом

Новолипецкий металлургический комбинат, основная производственная площадка Группы НЛМК, в 2017 году установил новый абсолютный рекорд производства стали за всю историю предприятия – 13,2 млн тонн, превзойдя на 2% собственный прошлогодний рекорд.

На очередной исторический максимум вышли и доменщики, которые выпустили 12,84 млн тонн чугуна. Самая мощная печь комбината «Россиянка» ежесуточно выдавала до 12,5 тыс. тонн чугуна, превышая проектные показатели почти на 40%. Такие результаты стали возможны благодаря совершенствованию всей технологической цепочки: от подготовки сырья до доменной плавки. В прошлом году на 90% доменных мощностей внедрили ресурсосберегающую технологию вдувания пылеугольного топлива.



Еще один абсолютный рекорд установили липецкие прокатчики, которые впервые в истории комбината выпустили 1,2 млн тонн оцинкованного проката. Это стало возможным благодаря завершению проекта Стратегии Группы НЛМК 2017 по модернизации АНГЦ-1, что повысило производительность агрегата на 150 тыс. тонн. Впервые с 1991 года в Липецке произвели почти 6,3 млн тонн горячекатаной стали. Рост производительности стана 2000 обеспечили мероприятия по снижению внеплановых простоев, увеличению скорости прокатки и повышению качества продукции.



«За последние 5 лет благодаря реализации мероприятий Стратегии 2017 на тех же мощностях мы научились производить на 1 млн тонн стали больше. Вот уже несколько лет подряд Липецкая площадка бьет собственные исторические рекорды в производстве основных видов продукции. Наши достижения позволяют Группе НЛМК укреплять свое лидерство по эффективности производства в мире», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.



В 2017 году на Липецкой площадке выпуск проката с покрытиями увеличился до 1,61 млн тонн (+0,4%), трансформаторного проката - до 96 тыс. тонн (+18,4%), динамной стали - до 299 тыс. тонн (+1,3%). Более 2,62 млн тонн кокса произвели липецкие коксохимики (+0,4%).

