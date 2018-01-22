Общество
26 минут назад
Липчанин нашел средство от пробки у памятника Танкистам
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Нужно перенести остановочный павильон.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Дмитрий Боков разместил на ресурсе предложение о переносе остановочного павильона «Улица Будённого». Автор считает, что это решение способствует ликвидации транспортного затора.
- Предлагаю перенести остановочный павильон и сделать парковочный карман для остановки общественного транспорта, так чтобы оставалось 2 полосы для движения прямо в сторону памятника Танкистам. Сейчас при остановке автобусов на правой полосе останавливается движение до момента окончания посадки-высадки пассажиров, - указывает Дмитрий Боков.
Предложение о переносе остановочного павильона в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 февраля. Если к этому сроку инициатива соберет 500 голосов «за», то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю перенести остановочный павильон и сделать парковочный карман для остановки общественного транспорта, так чтобы оставалось 2 полосы для движения прямо в сторону памятника Танкистам. Сейчас при остановке автобусов на правой полосе останавливается движение до момента окончания посадки-высадки пассажиров, - указывает Дмитрий Боков.
Предложение о переносе остановочного павильона в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 февраля. Если к этому сроку инициатива соберет 500 голосов «за», то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
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Ромка Светка Сашка