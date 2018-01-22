Общество

47 минут назад

Гостя из Воронежа поймали на автохамстве в Липецке

2 625
#нарушение ПДД #видео
Гостя из Воронежа поймали на автохамстве в Липецке

Водитель совершил маневр на красный свет светофора.

Пользователь видеохостинга Youtube Александр Королёв разместил на ресурсе запись с фиксацией нарушения ПДД. Автор уверен, что его сосед по проезжей части нарушил правила проезда перекрестка при регулировке движения светофором.


На ролике зафиксирована ситуация на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина 15 января. Перед авто с регистратором на светофоре стоял ВАЗ с воронежскими номерами. В нарушение ПДД автомобрлист повернул в сторону мэрии на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, что УГИБДД Липецкой области приветствует видеосвидетельства нарушения ПДД, которыми в Сети делятся гражданские активисты.
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#нарушение ПДД #видео

Комментарии (2)

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УГИБДД

7 минут назад
Стукача Александра Королёва отправить на переэкзаменовку!
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.удак ты, Саша Королёв

27 минут назад
Судя по видео. Светофор он уже проехал. А раз выехал на перекресток то должен закончить манёвр... Выучи правила козлина!
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