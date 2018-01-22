Общество
47 минут назад
Гостя из Воронежа поймали на автохамстве в Липецке
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Водитель совершил маневр на красный свет светофора.
Пользователь видеохостинга Youtube Александр Королёв разместил на ресурсе запись с фиксацией нарушения ПДД. Автор уверен, что его сосед по проезжей части нарушил правила проезда перекрестка при регулировке движения светофором.
На ролике зафиксирована ситуация на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина 15 января. Перед авто с регистратором на светофоре стоял ВАЗ с воронежскими номерами. В нарушение ПДД автомобрлист повернул в сторону мэрии на запрещающий сигнал светофора.
Напомним, что УГИБДД Липецкой области приветствует видеосвидетельства нарушения ПДД, которыми в Сети делятся гражданские активисты.
На ролике зафиксирована ситуация на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина 15 января. Перед авто с регистратором на светофоре стоял ВАЗ с воронежскими номерами. В нарушение ПДД автомобрлист повернул в сторону мэрии на запрещающий сигнал светофора.
Напомним, что УГИБДД Липецкой области приветствует видеосвидетельства нарушения ПДД, которыми в Сети делятся гражданские активисты.
2 625
УГИБДД
.удак ты, Саша Королёв