Липецк и Могилев подведут итоги совместного фотоконкурса

Телемост с соседним государством пройдет в библиотеке.

В Центральной городской библиотеке имени Есенина на улице Космонавтов 25 января состоится торжественное подведение итогов виртуального фотоконкурса «Посмотри вокруг с любовью: любимый город в объективе!», который был организован муниципальными библиотеками Липецка и Могилева (Беларусь).

В режиме телемоста состоится награждение победителей конкурса, тех, кто сумел по-особому увидеть и запечатлеть самые разные уголки своих городов, показать их красоту и неповторимость. Стоит отметить, что в конкурсе приняли активное участие жители обоих городов – липчане прислали более 100 фотоснимков, жители Могилева – более 80.

По итогам фотоконкурса будут организованы выставки работ участников из обоих городов. В Липецке все представленные на конкурс фотографии можно будет увидеть в рамках широкоформатного арт-фестиваля «Ш.К.А.F. на Дворянской», который пройдет в нашем городе этой осенью. А в Могилёве работы из Липецка украсят праздничную площадку во время проведения праздничных торжеств ко Дню города.

Центральной городской библиотеке имени Есенина два года подряд успешно организует телемосты совместно с библиотеками других городов. На данный момент организовано около 20 телемостов. В 2016 году они были посвящены культуре и традициям регионов, в 2017 – Году экологии и природному богатству регионов. Липчане наладили сотрудничество с Якутском (Республика Саха), Симферополем (Республика Крым), Чебоксарами (Республика Чувашия), Уфой (Республика Башкортостан), Алтайским краем, Костромой, Архангельском и Могилевым (Беларусь).



На фото fb.ru центр Могилева.

