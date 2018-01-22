Общество

46 минут назад

Липецк и Могилев подведут итоги совместного фотоконкурса

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#Фотоконкурс #библиотека
Липецк и Могилев подведут итоги совместного фотоконкурса

Телемост с соседним государством пройдет в библиотеке.

В Центральной городской библиотеке имени Есенина на улице Космонавтов 25 января состоится торжественное подведение итогов виртуального фотоконкурса «Посмотри вокруг с любовью: любимый город в объективе!», который был организован муниципальными библиотеками Липецка и Могилева (Беларусь).

В режиме телемоста состоится  награждение победителей конкурса,  тех, кто сумел по-особому  увидеть и запечатлеть  самые разные уголки своих городов, показать их красоту и неповторимость. Стоит отметить, что в конкурсе приняли активное участие жители обоих городов – липчане прислали более 100 фотоснимков, жители Могилева – более 80.

По итогам фотоконкурса будут организованы выставки работ участников из обоих городов. В Липецке все представленные на конкурс фотографии можно будет увидеть в рамках широкоформатного арт-фестиваля «Ш.К.А.F. на Дворянской», который пройдет в нашем городе этой осенью. А в Могилёве работы из Липецка украсят праздничную площадку во время проведения праздничных торжеств ко  Дню города.

Центральной городской библиотеке имени Есенина два года подряд успешно организует телемосты совместно с библиотеками других городов. На данный момент организовано около 20 телемостов. В 2016 году они были посвящены культуре и традициям регионов, в 2017 – Году экологии и природному богатству регионов. Липчане наладили сотрудничество с Якутском (Республика Саха), Симферополем (Республика Крым), Чебоксарами (Республика Чувашия),  Уфой (Республика Башкортостан), Алтайским краем, Костромой, Архангельском и Могилевым (Беларусь).

На фото fb.ru центр Могилева.

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#Фотоконкурс #библиотека

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