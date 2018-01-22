В Липецкой области «Мазда» слетела в кювет и загорелась

ДТП произошло сегодня ночью

В 00:47 в дежурную часть ГУ МЧс России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 2 км. автодороги Нижний Воргол-Крутое, Елецкого района.



Произошел съезд в кювет легкового автомобиля «Мазда» с последующим возгоранием.



К месту происшествия выехали: 1 отделение ПСЧ-12 ФГКУ «3 ПСО ФПС по Липецкой области». В результате произошедшего ДТП пострадавших нет.