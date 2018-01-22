Происшествия

сегодня, 07:53

В Липецкой области «Мазда» слетела в кювет и загорелась

1 1986
#дтп
В Липецкой области «Мазда» слетела в кювет и загорелась

ДТП произошло сегодня ночью

В 00:47 в дежурную часть ГУ МЧс России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 2 км. автодороги Нижний Воргол-Крутое,  Елецкого района.

Произошел съезд в кювет легкового автомобиля «Мазда» с последующим возгоранием.

К месту происшествия выехали: 1 отделение ПСЧ-12 ФГКУ «3 ПСО ФПС  по Липецкой области». В результате произошедшего ДТП пострадавших нет.
1 1986
#дтп

Комментарии (1)

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Уазовод

сегодня, 08:15
ну Мазда это-судьба!
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