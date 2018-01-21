сегодня, 18:33
Самая популярная песня у липчан – «Тролль»
Хит украинской группы липчане за месяц послушали в Интернете более 80 тысяч раз
Сайт The Pudding опубликовал интерактивную карту музыкальных предпочтений жителей планеты за последний месяц.
Россию буквально «взрывали» два хита – «Розовое вино» Элджея и Федука и «Тролль» группы «Время и стекло».
Липчане отдавали предпочтение песне «Тролль». Ее прослушали боле 80 тысяч 700 раз.
А вот жители Воронежа и Тамбова слушали «Розовое вино». Что касается общемировых предпочтений, то в мире больше всего слушают песню «Perfect» Эда Ширана.
Вот что круто)))
Даниил
Житель
Сашок
Студент
колян грязинский
Хренею
!!!
а почему ?
Боцман