Самая популярная песня у липчан – «Тролль»

Хит украинской группы липчане за месяц послушали в Интернете более 80 тысяч раз

Сайт The Pudding опубликовал интерактивную карту музыкальных предпочтений жителей планеты за последний месяц.

Россию буквально «взрывали» два хита – «Розовое вино» Элджея и Федука и «Тролль» группы «Время и стекло».

Липчане отдавали предпочтение песне «Тролль». Ее прослушали боле 80 тысяч 700 раз.





А вот жители Воронежа и Тамбова слушали «Розовое вино». Что касается общемировых предпочтений, то в мире больше всего слушают песню «Perfect» Эда Ширана.