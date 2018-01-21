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Самая популярная песня у липчан – «Тролль»

12 1548
#песни #
4
Самая популярная песня у липчан – «Тролль»

Хит украинской группы липчане за месяц послушали в Интернете более 80 тысяч раз

Сайт The Pudding опубликовал интерактивную карту музыкальных предпочтений  жителей планеты за последний месяц.

Россию буквально «взрывали» два хита – «Розовое вино» Элджея и Федука и «Тролль» группы «Время и стекло».

Липчане отдавали предпочтение песне «Тролль». Ее прослушали боле 80 тысяч 700 раз.

Безымянный.jpg

А вот жители Воронежа и Тамбова слушали «Розовое вино». Что касается общемировых предпочтений, то в мире больше всего слушают песню «Perfect» Эда Ширана.

12 1548
#песни #
4

Комментарии (13)

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Вот что круто)))

19 секунд назад
Post Malone - rockstar ft. 21 Savage
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Даниил

7 минут назад
Это музыкальная МАКУЛАТУРА.
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Житель

31 минуту назад
Предпочтения этих "липчан" музыкой не назовешь - ни мелодии, ни гармонии. Жуткое падение нравов и полное отсутствие какого-либо вкуса！
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Сашок

45 минут назад
Только ПАНК-РОК и "Гражданская Оборона", ну можно ещё, например, Александра Лаэртского и "Волосатое Стекло", но только не тот ОТСТОЙ, что представлен выше!!!
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Студент

сегодня, 20:47
Знатно проблевался. Это отстой! В адеквате народ просто наберет "Европа плюс" и сразу поймет, кто наверху хит-парада и кого слушают. Липчане, не позорьтесь и не говорите, что слушаете эту шелуху.
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колян грязинский

сегодня, 20:44
Где таких чудаков нашли, я чуть чаем не поперхнулся от этой дребедени.
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Хренею

сегодня, 19:57
Какая мерзость дегротная. Для липчан в самый раз.
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!!!

сегодня, 19:40
Первый раз посмотрела клип и песню...Какое идиотство...Не удивительно, что липецкое быдло любит эту хрень
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а почему ?

сегодня, 19:21
Хохлы не поют на украинском? Брезгают мовой?
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Боцман

сегодня, 19:20
Пипл хавает )))
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