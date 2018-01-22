Липецкий транспорт «в огне»

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе липчан волновали проблемы правосудия и извечная тема работы общественного транспорта.

Бла-бла про транспорт







Владельцев и водителе автобусов будут штрафовать, если они продолжат не выдавать билеты, отключать валидаторы, устраивать гонки на улицах, нарушать график движения, болтать во время движения по телефону, курить за рулем. Такое «громкое заявление» сделал начальник департамента городского транспорта Александр Алынин.

У меня одного возникает ощущение дежавю после этих слов? По-моему, нам это обещают уже много лет, особенно, когда пытаются обосновать очередное повышение цен в общественном транспорте. И вообще, что значит – на нарушение графика и курение в салоне НАЧНУТ штрафовать? Это все равно, что заявить, что за кражу и убийство отныне станут сажать в тюрьму….

«Мы больше не будем…»







А еще нам заявили (уже устами начальника областного управления потребительского рынка Николая Киреева), что в этом году в Липецке не будут повышать цены на проезд.

Вот спасибо, обрадовали, благодетели! Куда еще повышать? Если в районном Ельце (100 тыс. жителей) поездка в автобусе за наличные деньги стоит дороже, чем в соседнем городе-миллионнике Воронеже – 19 рублей против 17-ти! О цене билеты в Липецке вообще помолчим.

Но как здорово манипулируют короткой памятью народа?! Мы напомним, что увеличивать стоимость проезда нельзя чаще одного раза в год. Последнее аховое повышение сразу на треть случилось у нас в сентябре. Стало быть, до 1 сентября чиновники и бизнесмены даже задуматься не имеют права об очередном скачке цен. И без всяких дополнительных заявлений! Вообще вся эта история напоминает анекдот: «Сейчас я разобью тебе лицо. Но не переживай, я потом целую неделю не буду!».

Нехорошие улицы







Депутаты городского Совета раскритиковали предложенные главным архитектором Липецка называния новых улиц в селе Сселки. Улица Лебединая вызвала у них «нехорошие ассоциации», Липовая – вызвала массу вопросов. Вместо названия Дубовая они предложили Дубовая роща.

Срочно нужно заставить и певца Юрия Антонова переделать свою знаменитую песни: «Пройдусь по Абрикосовой (косточке), сверну на Виноградную (настойку) и на Тенистой (пещере) я постою в тени».

P. S. К слову, в вопросе о названии новых улиц поживиться нечем. Депутаты пошумели, пошумели, да и … оставили все, как есть.

Все, чего нам так не хватало







В сети проверяющих вновь попался предприниматель по фамилии Аршакян, занимающийся незаконной уличной торговлей. Ассортимент товаров на улице Баумана у него потрясает – вареные раки и стеклоочиститель.

Вот уж не знаю: покушал раков, помыл стекло.… Или это нужно все вместе употреблять в пищу? Тогда, за борьбу с уличной торговлей! (выдох) Рака сразу на закуску мне передайте…

Липчане чаще умирают, чем рождаются







Мэр Липецка проведет совещание, посвященное падению рождаемости в городе. И есть отчего: в прошлом году родилось на 800 малышей меньше, чем в 2016-м. Всего за минувший год в Липецке появились на свет 6275 ребятишек, а умерли 6778 липчан, то есть смертность опять превысила рождаемость.

Любопытно, что это будет за совещание, если после него рождаемость сразу снова пойдет в гору?

Чтобы продать, что-нибудь ненужное, нужно сначала купить…







Мэрия Липецка закупила ненужного оборудования на 12,5 миллионов рублей. Все невостребованное хранится на складах, у которых, между прочим, текут крыши. Здесь и трансформаторная подстанция для светомузыкального фонтана, которая лежит мертвым грузом с 2006 года, и даже вентилятор для Косыревского кладбища (действительно, как там покойники до сих пор без вентилятора?!).

Зато по многим вопросам позиция не меняется: «Денег нет, но вы держитесь»!

Жадный вор







Липчанин обворовывал магазин, пытаясь разом вынести 17 (!) килограммов продуктов. По карманам и за пазуху он рассовал водку, пельмени, сок, куриные крылышки, морковь по-корейски, сыр, йогурт, селедку, картофель и т.д. и т.п. В итоге любителя еды задержала охрана, а суд за кражу продуктов на 2,5 тысячи рублей приговорил к 8 месяцам условно.

Вот оно, шоу «Голод»!

За полицейского ответишь!







Липчанка оштрафована на 30 тысяч рублей за то в нетрезвом виде в караоке-клубе напала на полицейского. Она даже хватала стража порядка за форменную одежду и сбила с его головы фуражку. А вот полицейского (теперь, правда, уже бывшего) Максима Курбанова, который избил влюбленную парочку и по надуманному поводу доставил в отделение, недавно по суду обязали возместить моральный вред потерпевшим по 10 тысяч рублей.

Нет, нет, вы ничего не подумайте – перед Законом у нас все равны.

Спасибо, что живой!







Так и не может добиться правды липчанин Юрий Орешников, которого после дорожного конфликта вывезли за город, избили и заставили подписать договор купли-продажи его «Фольксвагена», после чего накачали водкой и бросили умирать среди могил. Ему везде присылают материалы об отказе в возбуждении дела: и на людей, в которых он опознал тех, кто над ним измывался и выяснил, что один из них является сотрудником полиции; на работников ГИБДД, зарегистрировавших переход иномарки к другому владельцу на основании одной мятой бумажки без техпаспорта, полиса ОСАГО и т.п.

Как говорят в «органах», если бы убили, то тогда бы и пришел.… Впрочем, даже в этом есть сомнения.

Автобусы горят на работе







Пассажирский автобус на площади Победы загорелся прямо во время движения. Пожар возник в моторном отсеке, и пламя начало вырываться через выхлопную трубу. Водитель проявил расторопность: ему удалось потушить пожар, после чего, высадив пассажиров, он уехал в гараж.

Водителю респект за то, что не растерялся в экстремальной ситуации. Но наши автобусы, «качая» прибыль владельцам, работают на износ и буквально горят на работе.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.