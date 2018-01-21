Общество

сегодня, 12:37

Липчане дали обет трезвости в церкви

26 2086
#трезвость #церковь
5
Липчане дали обет трезвости в церкви

На приходе храма преподобного Сергия Радонежского Липецка в субботу состоялся молебен о трезвении страждущих алкоголизмом и наркоманией, который отслужил клирик храма, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.

Как сообщает Первое липецкое благочиние, по завершении молебного пения восемь родственников страждущих приняли обет трезвости.

Чин принятия обета трезвости – это церковное священнодействие, которое совершается священнослужителями по просьбе верующих.

Практика принятия обетов воздержания от винопития в России возникла в конце XIX века и имела целью помочь страждущим людям избавиться от пороков современного общества, связанных с изменением сознания. 

Сегодня обет трезвости является особым подвигом воздержания и предполагает не пить спиртного, не употреблять наркотических средств, не принимать участия в предосудительных играх, не сквернословить.

Чин принятия обета трезвости проходит в присутствии священника и членов общества трезвости. Дающие обет трезвости произносят особую молитву пред Богом, Его Святым Крестом и Евангелием.

 

 

26 2086
#трезвость #церковь
5

Комментарии (26)

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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 20:49
А крестоносцы сами бухают!
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сочуствую

сегодня, 20:38
Кого косалось это горе ,люди которые живут в этом аду ,не могут найти помощи ни у врачей ни где либо еще,приходят в храм к Богу за последней надеждой и получают исцеление,тысячи примеров людей которые избавились от пагубных привычек только придя к вере. к Богу.Многие пишут всякую чущь бессердечную.Если у вас в душе Бога нет ,это не озночает.что его нет вообще.
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попахивает экстремизмом

сегодня, 19:26
не для того государь вводил непомерный акциз на алкоголь и ндс 18% что б попы его платить отучали! попахивает врагами народными!
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бухло не пить

сегодня, 19:20
попам жирным всё съэкономленное заносить. путину молиться тоже обязательно.
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Бюджетник

сегодня, 18:08
Слава Богу, что в ЛИПЕЦКЕ есть такой батюшка отец Вячеслав. Сколько он помог людям и не только страждущим, а просто в тяжелой ситуации. На исповеди мозг встряхнуть и снова жить хочется. Дай Бог ему здоровья!
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Любопытный

сегодня, 18:04
А терб..., ну понятно, кто, дали обет вернуть наворованное?
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отец Звездоний

сегодня, 16:49
*попы сами перестаньте бухать-не подавайте соблазн пастве!*
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Неавтофанат

сегодня, 15:52
Во как., согласен на часть всего. Не жаль дураков, бравирующих умением много выпить. Я сам могу, но никогда не выступал в этом виде спорта. Наоборот, свою долю оставлял мужикам более крупной комплекции, кому мало нормальной дозы. Жалел семьи алкашей, особенно их детей. Жалел хороших людей, не сумевших самостоятельно избавиться от бури. Знал классного сварщика, похмелявшегося ацетоном (бросил пить при Горбачёве, хвалил его, единственный!). А как он в шахматы играл, самоучка! Сосед, знаменитый монтажник, работал на Байконуре, а дома я в его собственной квартире чуть не придушил, когда он детей пьяный избивал. Сколько людей погибло зря, дураков!
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++++

сегодня, 15:13
Отмените кагор в церкви, а давайте чай.
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идеальный

сегодня, 14:21
"не пить спиртного, не употреблять наркотических средств, не принимать участия в предосудительных играх, не сквернословить", - со скуки умереть что ли?
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