Липчане дали обет трезвости в церкви

На приходе храма преподобного Сергия Радонежского Липецка в субботу состоялся молебен о трезвении страждущих алкоголизмом и наркоманией, который отслужил клирик храма, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.

Как сообщает Первое липецкое благочиние , по завершении молебного пения восемь родственников страждущих приняли обет трезвости.

Чин принятия обета трезвости – это церковное священнодействие, которое совершается священнослужителями по просьбе верующих.

Практика принятия обетов воздержания от винопития в России возникла в конце XIX века и имела целью помочь страждущим людям избавиться от пороков современного общества, связанных с изменением сознания.

Сегодня обет трезвости является особым подвигом воздержания и предполагает не пить спиртного, не употреблять наркотических средств, не принимать участия в предосудительных играх, не сквернословить.

Чин принятия обета трезвости проходит в присутствии священника и членов общества трезвости. Дающие обет трезвости произносят особую молитву пред Богом, Его Святым Крестом и Евангелием.