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Липчане дали обет трезвости в церкви
На приходе храма преподобного Сергия Радонежского Липецка в субботу состоялся молебен о трезвении страждущих алкоголизмом и наркоманией, который отслужил клирик храма, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.
Как сообщает Первое липецкое благочиние, по завершении молебного пения восемь родственников страждущих приняли обет трезвости.
Чин принятия обета трезвости – это церковное священнодействие, которое совершается священнослужителями по просьбе верующих.
Практика принятия обетов воздержания от винопития в России возникла в конце XIX века и имела целью помочь страждущим людям избавиться от пороков современного общества, связанных с изменением сознания.
Сегодня обет трезвости является особым подвигом воздержания и предполагает не пить спиртного, не употреблять наркотических средств, не принимать участия в предосудительных играх, не сквернословить.
Чин принятия обета трезвости проходит в присутствии священника и членов общества трезвости. Дающие обет трезвости произносят особую молитву пред Богом, Его Святым Крестом и Евангелием.
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