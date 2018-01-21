Общество

46 минут назад

Сегодня на нескольких улицах Левобережья не будет воды

197
#отключение воды
Сегодня на нескольких улицах Левобережья не будет воды

ЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 21 января будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. с 10:00 до 20:00 ул. Адмирала Макарова, 26, 28, 30а, 30, 1б, 1б\1, 1а, 1е\4, 1и, 1е, 1ж к.1, 1ж к.2, 1е\1, 1е\2, 1к.5, 1е\3, 1к, 1\е, 1м\1;

пер. Задонский, пер. Рязанский,

ул. Прокатная, 1а, 1б, 2б, 2б\1, 2б к.8, 2б кВ, 2б к.А, 2б к.Г;

ул. Невского 1а для устранения утечки на водоводе Д-100 мм по адресу: ул. Адм. Макарова, 1е и замены запорной арматуры Д-100 мм по адресу: ул. Адм. Макарова, 30а.

Подвоз воды по заявкам жителей.

197
#отключение воды

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области отремонтируют железнодорожный переезд
#переезд #ремонт
1
В Липецкой области отремонтируют железнодорожный переезд

26 минут назад

Общество
Воронежских трейнхопперов поезд увез в Липецк
#поезд
3
Воронежских трейнхопперов поезд увез в Липецк

52 минуты назад

Общество
Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
34
Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель

вчера, 17:57

Общество
75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
#строительство
5
75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

вчера, 17:25

Общество
Липчанам покажут «Русский реализм»
#выставка
3
Липчанам покажут «Русский реализм»

вчера, 16:50

Общество
В День студентов 50 лучших получат награды
#образование #студент
2
В День студентов 50 лучших получат награды

вчера, 16:39

Общество