Сегодня на нескольких улицах Левобережья не будет воды

ЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 21 января будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. с 10:00 до 20:00 ул. Адмирала Макарова, 26, 28, 30а, 30, 1б, 1б\1, 1а, 1е\4, 1и, 1е, 1ж к.1, 1ж к.2, 1е\1, 1е\2, 1к.5, 1е\3, 1к, 1\е, 1м\1;

пер. Задонский, пер. Рязанский,

ул. Прокатная, 1а, 1б, 2б, 2б\1, 2б к.8, 2б кВ, 2б к.А, 2б к.Г;

ул. Невского 1а для устранения утечки на водоводе Д-100 мм по адресу: ул. Адм. Макарова, 1е и замены запорной арматуры Д-100 мм по адресу: ул. Адм. Макарова, 30а.

Подвоз воды по заявкам жителей.