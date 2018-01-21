За что Липецк дразнят Шанхаем?

Мы продолжаем коллекционировать городские нелепости.

Мы продолжаем рубрику, в которой публикуем смешные, а подчас и откровенно нелепые снимки из жизни Липецка. Особенность рубрики в том, что все фотографий сделаны на улицах любимого города нашими журналистами и читателями.





Рядом с терминалом пополнения транспортных карт все усеяно чеками. Можно, конечно, и людей поругать, но бросать бумажки в урны невозможно: они и так заполнены. Мусор просто не вывозят! Наверное, не сколько за рынки и торговые павильоны, а вот за такие «пейзажи» наш город и дразнят «Шанхаем».





А это элитная высотка на 26-м микрорайоне. Красивый кирпричный дом, а под ним – проза жизни.





Авторы надписи блефуют или действительно готовы скинуть с крыши кирпич на голову?

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.