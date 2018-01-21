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За что Липецк дразнят Шанхаем?

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Мы продолжаем коллекционировать городские нелепости.

Мы продолжаем рубрику, в которой публикуем смешные, а подчас и откровенно нелепые снимки из жизни Липецка. Особенность рубрики в том, что все фотографий сделаны на улицах любимого города нашими журналистами и читателями.

IMAG3036.jpg

Рядом с терминалом пополнения транспортных карт все усеяно чеками. Можно, конечно, и людей поругать, но бросать бумажки в урны невозможно: они и так заполнены. Мусор просто не вывозят! Наверное, не сколько за рынки и торговые павильоны, а вот за такие «пейзажи» наш город и дразнят «Шанхаем».

kO4vC7k3eco.jpg

А это элитная высотка на 26-м микрорайоне. Красивый кирпричный дом, а под ним – проза жизни.

IMG_0493.JPG

Авторы надписи блефуют или действительно готовы скинуть с крыши кирпич на голову?

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

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Комментарии (45)

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вопр.-ещ.

5 минут назад
..Ну ничего от них не зависит,потому что сплотить невозможно..Я ж цитирую,чтобы показать-ГЕНОТИП..и ничего с этим не сделаешь.."бьёт-значит любит..." Сплпачивает только война--и то- заградительными отрядами..У нас не существует гражданского общества, поскольку не существует общественного мнения, поскольку у большинства граждан не существует никакого желания как-то влиять на действия власти, власть делает, то что хочет, в том числе применяет юриспруденцию в нужных пропорциях в нужном направлении… У нас Конституция есть, законы есть, суды есть, но всё это для того, чтобы легитимизировать решения власти… Народ как был языческим, так во многом им и остаётся. - Андрей Кончаловский
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Вопросик

10 минут назад
Неавтофанат, я говорю исключительно про дожиг конвертерных газов , да , на западе их заканчивают в газгольдеры , у нас, по ряду причин , их невозможно построить , поэтому и дожигают !
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Неавтофанат

17 минут назад
Вопросик, нормально, когда газы дожигают в закрытых камерах и понижают температуру в газоходах. А когда все летит в атмосферу, да ещё доменные газы и кокса, это -преступление!
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анархист патриот

38 минут назад
в Городе есть такие места ,что хуже иной деревни gthtlevfk gbcfnm
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Вопросик

39 минут назад
Вопросик-у ещё раз, пойми , многое зависит от группы инициативных граждан , в Липецке 500 000 , надо примерно , от 2000 до 3000 человек . Но сплочённых ! Проще всего цитировать философов , поэтов и т.д. Ты ещё про немытую Россию вспомни !
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Леший

39 минут назад
Странно! Почему вы все ещё не в Шанхае!?
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Вопросик-у ещё раз

43 минуты назад
..." и ТЫ , Брут".. такой-же...
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Вопросик

43 минуты назад
Неавтофанат , так и раньше такого понятия как , юбка конвертера не было , а сейчас есть ! Плавки ускорились и ? в 2020 после модернизации в кц-2 , 2-го и 3-го конвертера , НЛМК будет делать 15 млн. тонн стали в год , сейчас 13.9 млн т. Говорю тебе , факелы это нормально !
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Неавтофанат

49 минут назад
Вопросик, ККЦ-1 и ККЦ-2 я строил, а потом работал рядом с первым. Таких факелов никогда не было! Это все от превышения производственных мощностей. Раньше плавку в 40 минут давали, сейчас по максимуму за 20. Раньше был специальный график неблагоприятной погоды. По звонку нужно было убирать технологию до минимума, только самое необходимое. Сейчас при южных направлениях ветра накрывает весь город!
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Шико

50 минут назад
Про помойку на 26-м. Это фото не показатель. Я бы сказал, что это "цветочки". Эта помойка аккурат напротив магазина "Пятерочка". Надо было сфоткать когда они выбрасывают свой гнилой неликвида. Вот это действительно жесть!
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