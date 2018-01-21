Видеообзор матча ФК «Тамбов» - «Металлург»

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вчера, 17:25
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13.01.2018 17:47
27.12.2017 10:36
23.12.2017 16:54
вчера, 23:40
В крытом манеже наша команда проиграла старшим по рангу.
В первой игре 2018 года игроки «Металлурга», только что вышедшие из отпуска, уступили представителю ФНЛ «Тамбову» - 0:4.
Предлагаем вашему вниманию видеоотчет, подготовленный ФК «Тамбов».
Отчет о матче можно прочитать здесь. Мнения главных тренеров тут и тут.
вчера, 23:24
вчера, 22:47
вчера, 22:00
19.01.2018 19:52
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