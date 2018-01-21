Видеообзор матча ФК «Тамбов» - «Металлург»

В крытом манеже наша команда проиграла старшим по рангу.

В первой игре 2018 года игроки «Металлурга», только что вышедшие из отпуска, уступили представителю ФНЛ «Тамбову» - 0:4.

Предлагаем вашему вниманию видеоотчет, подготовленный ФК «Тамбов».

Отчет о матче можно прочитать здесь. Мнения главных тренеров тут и тут.