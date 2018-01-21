Спорт

вчера, 23:40

Видеообзор матча ФК «Тамбов» - «Металлург»

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#Футбол #видеообзор #"Металлург"
Видеообзор матча ФК «Тамбов» - «Металлург»

В крытом манеже наша команда проиграла старшим по рангу.

В первой игре 2018 года игроки «Металлурга», только что вышедшие из отпуска, уступили представителю ФНЛ «Тамбову» - 0:4.

Предлагаем вашему вниманию видеоотчет, подготовленный ФК «Тамбов».

Отчет о матче можно прочитать здесь. Мнения главных тренеров тут и тут.

477
#Футбол #видеообзор #"Металлург"

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