Три липчанина в матче «звезд» не помогли сборной «Запада» выиграть «Кубок поколения» (ФОТО)

Представительство хоккеистов «Липецка» в выставочном матче стало рекордным за всю историю.

Игроки молодежного хоккейного клуба «Липецк» не смогли помочь сборной «Запада» одолеть звезд «Востока» в выставочном матче НМХЛ за Кубок Поколения.

Выставочный матч звезд МХЛ-Б в Глазове завершился очередным поражением молодых хоккеистов с «Запада» со счетом 3:4. При этом «западники» вели в счете после двух периодов – 2:1, но в заключительной двадцатиминутке пропустили три шайбы.

Этот матч стал рекордным по количеству липчан, представленных в «звездной» битве. МХК «Липецк» сейчас показывает лучшие результаты за три сезона, поэтому играть за сборную «Запада» отправились защитник Александр Арзамасцев, форварды Павел Скуматов и Андрей Мещяряков (на верхнем фото в белом свитере). Последний является лучшим спайпером, ассистентом и бомбардиром Западной конференции – 49 (22+27) очков, а также самым полезным игроков – коэффициент «+30».

Все трое липчан вышли на лед «Глазов-Арены» в первом звене, однако не смогли отличиться.

У «Запада» шайбы забрасывали форварды ярославского «Локо-Юниора» Егор Манин, открывший счет и Донат Стальнов, сделавший «дубль». В Восточной команде отличились Егор Старцев, Алексей Богданов, Арслан Ахметянов из нефтекамского «Батыра» и Федор Ведерников из глазовского «Прогресса».







Билет на игру стоил 300 рублей, что немало для НМХЛ, но, тем не менее на матч пожаловали 3 тысячи зрителей. Почетным гостем стал олимпийский чемпион-1992 Евгений Давыдов.





Войдет матч в историю и нестандартным сюжетом. В перерыве игры защитник сборной «Востока» и местного «Прогресса» Максим Седов прямо на льду сделал своей «даме сердца» и получил от девушки согласие.Любопытно, что за 15 минут, отведенных на отдых, молодой человек сумел сменить хоккейную форму на строгий костюм, договориться о свадьбе и переодеться обратно.







Добавим, что матчи за «Кубок Поколения» проходят в 6-й раз. Лишь однажды в самом первом розыгрыше трофей сумела завоевать сборная «Запада». Теперь уже в пятый раз кубок достается «восточным» парням, причем в прошлом году «Восток» победил с редким для выставочных матчей счетом – 6:0. По сравнению с тем матчем «Запад» добился серьезного прогресса…



Фото ФХР и championat.com

