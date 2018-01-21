Андрей Талалаев: «Возможно, пригласим в «Тамбов» Николая Иванникова из «Металлурга»

Тренер и известный телеведущий отметил, что между Липецком и Тамбовом сложились почти братские отношения.

Тренер «Тамбова» после победы над нашей командой подвел итоги контрольной игры и признался, что россыпь знаменитых игроков, которых собрал под своими знаменами клуб из соседней области может еще пополниться полузащитником «Металлурга».

- Да, в первом тайме преимущество нашей команды было подавляющим, что и вылилось в три забитых мяча.

У нас вышел основной состав. Мы оказались лучше готовыми к этому матчу, потому что начали тренироваться на неделю раньше «Металлурга». Отмечу, что здорово прибавили игроки, которые уже были в нашей команде. Поэтому мы показали очень качественный футбол для января. Во втором тайме после замен у «Тамбова» пошла абсолютно равная игра с одинаковым количеством голевых моментов и у нас, и у вас. Я думаю, что со временем моменты, которые создает ваша команда, будут реализованы.

Про «Металлург» могу сказать следующее. Игра вашей команды и в осенней части сезона нравилась болельщикам. Я и сам был на липецком стадионе «Сокол», когда «Металлург» в фееричном матче вырвал победу у столичного «Торпедо» (липчане проигрывали 0:1, но на последних минутах вырвали победу – 2:1, прим. ред.). Тогда я обратил внимание и на то, что стадион был заполнен до отказа: пусть это была не ваша основная арена, а резервная, но все равно яблоку негде было упасть. Это говорит о том, что в Липецке любят футбол, а значит, он будет развиваться. У «Металлурга» есть свой игровой почерк, и это должно помочь вам достичь результата. Я желаю вашей команде при такой содержательной игре, которую вы демонстрируете в большинстве матчей, выступить лучше, чем в прошлом сезоне и, например, попасть в число призеров в зоне «Центр». «Металлургу» это по плечу.

- Возможен ли еще один товарищеский поединок «Тамбова» и «Металлурга» в ближайшее время?

- Я только за. Еще прошлой осенью мы хотели сыграть, но тогда не срослось. Однако в связи с предстоящим чемпионатом мира и в ФНЛ очень маленькие межигровые циклы. Поэтому сложно будет выкроить время для спарринга. Но летом мы можем встретится. Хочу сказать, что у «Металлурга» и «Тамбова» сложились прекрасные отношения. Мы и с Сергеем Машниным постоянно «на созвоне». Не случайно представитель нашего тренерского штаба Юрий Нагайцев не так давно ездил в Липецк, чтобы провести семинар для тренеров вашей ДЮСШ. На сегодняшний день нет в Черноземье более дружелюбной атмосферы и более нормального общения как тренеров, так футболистов и болельщиков, чем у «Тамбова» и «Металлурга». Мы и воронежскому «Факелу» говорим, что нужно сотрудничать, а не разъединяться, но пока такого понимания, как у Липецка, не нашли.

Мы хотим развивать сотрудничество с «Металлургом». Готовы обкатывать в вашем клубе нашу перспективную молодежь, если липчанам будет нужно усилиться. Следим за вашим полузащитником Николаем Иванниковым – смотрели его и в прошлом году, смотрим и сейчас. Но пока окончательное решение по нему не приняли.

Коснулся Талалаев и вопроса взаимоотношения болельщиков Липецка и Тамбова.

- Хочу поблагодарить ваших болельщиков за то, что приехали. В одной газете написали, что фанаты двух клубов обязательно подерутся. Чушь! Прекрасные отношения между клубами перенеслись и на трибуны. Ваших ребят гостеприимно встретили, не было никаких проблем. Болельщики Липецка и Тамбова – друзья, а не враги.