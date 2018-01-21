Сергей Машнин: «Не жалею, что сыграли в «Тамбове»

Тренер "Металлурга" отметил высокий класс соперников и пообещал у них учиться.

Первый «блин» в 2018 году у «Металлурга» вышел, как по пословице – комом. На шестой день после выхода из отпуска наша команда решила уважить просьбу друзей-соперников из «Тамбова» и в гостях уступила в контрольном матче клубу, занимающему 4-е место в ФНЛ – 0:4. Тренер Сергей Машнин отметил, что поражение стало поучительным и его подопечные обязаны сделать из него выводы.

- Я не жалею, что мы сыграли с «Тамбовом», даже несмотря на счет. Сразу понимали, что нам, команде второй лиги, придется тяжело играть против одного из лидеров ФНЛ, который весной будет бороться за выход в Премьер Лигу. Вы посмотрите, какие игроки в очередной раз усилили тамбовчан!

Некоторое время у нас ушло на привыкание к новому искусственному газону, и именно в этот момент хозяева забили нам два гола, которые предопределили ход матча. Мы допустили ошибки в обороне – во втором дивизионе это порой сходит с рук, но в противостоянии с командой ФНЛ сразу пришлось поплатиться.

Будем извлекать уроки, подробно разберем прошедший матч. На то и существуют контрольные игры, тем более с соперниками, у которых есть чему поучиться.

Почему в стартовом составе у нас не вышло ни одного «лимитчика»? В товарищеских матчах нет требования обязательно выпускать на поле футболистов до 21 года. Можно сказать, что мы играли по регламенту Кубка России, где нет требований «лимита». «Тамбов» - серьезный соперник, поэтому начали игру у нас опытные ребята.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые даже при счете 0:4 громогласно поддерживали нашу команду. И, конечно, нельзя не восхитится крытым манежем, в котором сегодня пришлось играть. Это просто сказка!