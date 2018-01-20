Общество
сегодня, 16:50
Липчанам покажут «Русский реализм»
Экспозицию привезут из Москвы.
26 января в Областном выставочном зале откроется новая экспозиция. Творческое объединение «Союз русских художников» представит в Липецке столичную выставку живописи «Русский реализм».
Как сообщает выставочный зал, в представленных произведениях нашли отражение яркие впечатления художников во время путешествий по России, Италии, Кувейту.
Как сообщает выставочный зал, в представленных произведениях нашли отражение яркие впечатления художников во время путешествий по России, Италии, Кувейту.
Ян Вермеер