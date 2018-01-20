Общество

сегодня, 16:50

Липчанам покажут «Русский реализм»

1 523
#выставка
Липчанам покажут «Русский реализм»

Экспозицию привезут из Москвы.

26 января в Областном выставочном зале откроется новая экспозиция. Творческое объединение «Союз русских художников» представит в Липецке столичную выставку живописи «Русский реализм».

Как сообщает выставочный зал, в представленных произведениях нашли отражение яркие впечатления художников во время путешествий по России, Италии, Кувейту.
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#выставка

Комментарии (1)

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Ян Вермеер

сегодня, 19:39
У липчан, на удивление , здоровая реакция на безумно провинциальную затею непременно поставить памятник Екатерине 2 -крепостнице ,чуземке , мужеубийце и распутнице ( да еще и на любимом жеребце). Откуда такое низкопоклонство перед Западом и не понимание сути слов "в огороде бузина,а в Киеве дядька" не нужна нам эта тетка ни в каком виде ни на коне , ни под конем ,ни без коня. Это очередной позор для родного Липецка ,рожденный в восполенном мозгу ! Знаю чьем !
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