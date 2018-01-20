Общество
сегодня, 16:39
В День студентов 50 лучших получат награды
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25 января - Татьянин день, День российского студенчества.
25 января в 11.00 в администрации Липецкой области традиционно состоится торжественный приём одарённой студенческой молодёжи образовательных организаций Липецкой области.
25 января – Татьянин день, День российского студенчества, отмечается с 25 января 1755 года, когда императрица Елизавета подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». В современной российской истории данный праздник отмечается с 2005 года.
На торжественный приём приглашены областные стипендиаты, руководители и педагогическая общественность образовательных организаций, руководители администрации Липецкой области и областного Совета депутатов.
В рамках торжественного приёма состоится церемония награждения 50 лучших студентов и аспирантов образовательных организаций Липецкой области, которым по итогам 2017 года назначена стипендия областного Совета депутатов и администрации Липецкой области.
Стипендиатами стали студенты из 3 образовательных организаций высшего образования и 18 профессиональных образовательных организаций. Участникам приёма будут вручены ценные подарки, сертификаты.
В концертной программе торжественного приёма примут участие ведущие творческие коллективы и артисты Липецкой области.
25 января – Татьянин день, День российского студенчества, отмечается с 25 января 1755 года, когда императрица Елизавета подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». В современной российской истории данный праздник отмечается с 2005 года.
На торжественный приём приглашены областные стипендиаты, руководители и педагогическая общественность образовательных организаций, руководители администрации Липецкой области и областного Совета депутатов.
В рамках торжественного приёма состоится церемония награждения 50 лучших студентов и аспирантов образовательных организаций Липецкой области, которым по итогам 2017 года назначена стипендия областного Совета депутатов и администрации Липецкой области.
Стипендиатами стали студенты из 3 образовательных организаций высшего образования и 18 профессиональных образовательных организаций. Участникам приёма будут вручены ценные подарки, сертификаты.
В концертной программе торжественного приёма примут участие ведущие творческие коллективы и артисты Липецкой области.
2 571
злой обыватель
злой обыватель