В День студентов 50 лучших получат награды

25 января - Татьянин день, День российского студенчества.

​25 января в 11.00 в администрации Липецкой области традиционно состоится торжественный приём одарённой студенческой молодёжи образовательных организаций Липецкой области.



25 января – Татьянин день, День российского студенчества, отмечается с 25 января 1755 года, когда императрица Елизавета подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». В современной российской истории данный праздник отмечается с 2005 года.



На торжественный приём приглашены областные стипендиаты, руководители и педагогическая общественность образовательных организаций, руководители администрации Липецкой области и областного Совета депутатов.



В рамках торжественного приёма состоится церемония награждения 50 лучших студентов и аспирантов образовательных организаций Липецкой области, которым по итогам 2017 года назначена стипендия областного Совета депутатов и администрации Липецкой области.



​Стипендиатами стали студенты из 3 образовательных организаций высшего образования и 18 профессиональных образовательных организаций. Участникам приёма будут вручены ценные подарки, сертификаты.



В концертной программе торжественного приёма примут участие ведущие творческие коллективы и артисты Липецкой области.