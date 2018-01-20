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В День студентов 50 лучших получат награды

2 571
#образование #студент
В День студентов 50 лучших получат награды

25 января - Татьянин день, День российского студенчества.

​25 января в 11.00 в администрации Липецкой области традиционно состоится торжественный приём одарённой студенческой молодёжи образовательных организаций Липецкой области.

25 января – Татьянин день, День российского студенчества, отмечается с 25 января 1755 года, когда императрица Елизавета подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». В современной российской истории данный праздник отмечается с 2005 года.

На торжественный приём приглашены областные стипендиаты, руководители и педагогическая общественность образовательных организаций, руководители администрации Липецкой области и областного Совета депутатов.

В рамках торжественного приёма состоится церемония награждения 50 лучших студентов и аспирантов образовательных организаций Липецкой области, которым по итогам 2017 года назначена стипендия областного Совета депутатов и администрации Липецкой области.

​Стипендиатами стали студенты из 3 образовательных организаций высшего образования и 18 профессиональных образовательных организаций. Участникам приёма будут вручены ценные подарки, сертификаты.

В концертной программе торжественного приёма примут участие ведущие творческие коллективы и артисты Липецкой области.
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#образование #студент

Комментарии (2)

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злой обыватель

сегодня, 17:31
Олег королёв ты падла следующий.
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злой обыватель

сегодня, 17:30
Главное рюмка водки на столе..............................спасибо лепсу ,а тербунатору быстрей с сцынкой подохнуть.
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