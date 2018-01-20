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Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
Российский газ уже третью неделю путешествует по Атлантическому океану. Оказавшись всего в паре суток хода до пункта назначения в Бостоне, танкер-перевозчик развернулся на 180 градусов и направился в Испанию.
Как в субботу передает агентство Bloomberg со ссылкой на владельца груза — компанию Engie SA, танкер прибудет в заявленный пункт назначения. По словам представителей компании, дата доставки газа скорректирована из-за погодных условий.
Напомним, 19 января судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и направилось в терминал Everett, располагающейся около Бостона. На полпути танкер, перевозивший газ с «Ямала СПГ», развернулся и направился в испанский порт Альхесирас.