Происшествия

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Школьницу сбили в центре Липецка

77 10919
#авария #ДТП
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Школьницу сбили в центре Липецка
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Вчера днем в Липецке на перекрестке улиц Советской и Горького попала под колеса автомобиля школьница.

Девочка с рюкзаком перебегала дорогу на красный сигнал светофора, выскочила из-за остановившегося ряда машин и ударилась в иномарку.

Судя по видеозаписи камеры наблюдения портала  Liptube.ru, ребенок повредил ногу.
77 10919
#авария #ДТП
1

Комментарии (77)

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одним словом

6 минут назад
тупая школьница ! переселить их семейство в воронеж,там если пешеход успел по переходу на зеленый или на нерегулированый пробежать,то сперва говорит водителям спасибо кивая,а потом крестится
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Ded

17 минут назад
Алкан с пятнадцатого, даун тебя в жопу с колхозной шлюхой заделал.
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Индезит

19 минут назад
аропа, вообще то это кусок гавна или все гавно уже у ватников называется иномарками
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Проездной

19 минут назад
BLOOD_JO, И тебе всего наилучшего))
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Проездной

20 минут назад
BLOOD_JO, Это уже на совести родителей...
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Дед

21 минуту назад
Я известная тут прикормленная сортирная мгеровская проститутка-едробот - потомок сволочей и стукачей, он же Палка, Барракуда, Гильотина, Штифт, Вентиль, Штопор и прочее пихательное, который тут до разрыва сраки агитировал в 2016 голу за перевыборов жуликов и воров, сейчас агитирую за перевыборы своего фюрера-диктатора. Предпочитаю русскому всякий инотазы, забугорный хавчик и буржуйское шмотье, халявные оргии на селигере, а также гадить русским в комментариях! Чтобы вы еще шесть существовали в полной заднице!
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BLOOD_JO

21 минуту назад
Проездной, Ты олень.
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BLOOD_JO

22 минуты назад
Проездной, А если она увидит как мама папе делает "омлет", тоже насасывать будет всем?
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Проездной

24 минуты назад
Да бросте... Школьница не виновата, она видать с мамкой или папкой постоянно так бегает)) просто те проворней не успели научить безопасно на красный сигнал через поток перебегать из-за машин)) ... PS Взрослые! Показывайте нормальные примеры детям! А не только балабольте о ПДД... Лучше один раз показать чем 100 раз говорить!
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ник

31 минуту назад
ЕЕ НЕ СБИЛИ.. САМА БРОСИЛАСЬ ПОД АВТО. ВОДИТЕЛЮ КАКОВО? У НЕГО ТОЖЕ ДЕТИ...
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