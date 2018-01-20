Происшествия
сегодня, 13:51
Школьницу сбили в центре Липецка
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Вчера днем в Липецке на перекрестке улиц Советской и Горького попала под колеса автомобиля школьница.
Девочка с рюкзаком перебегала дорогу на красный сигнал светофора, выскочила из-за остановившегося ряда машин и ударилась в иномарку.
Судя по видеозаписи камеры наблюдения портала Liptube.ru, ребенок повредил ногу.
Девочка с рюкзаком перебегала дорогу на красный сигнал светофора, выскочила из-за остановившегося ряда машин и ударилась в иномарку.
Судя по видеозаписи камеры наблюдения портала Liptube.ru, ребенок повредил ногу.
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Дед
BLOOD_JO
BLOOD_JO
Проездной
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