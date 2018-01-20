Улицы города убирают в штатном режиме и готовятся к крупному снегопаду



Около 80 единиц снегоуборочной техники работает в субботу 20 января на улицах Липецка.



Бригады муниципального управления благоустройства трудятся на улицах Космонавтов, Циолковского, Терешковой. Достаточно большое количество техники стянуто в поселок Тракторостроителей. К часу дня снегоуборка переместится на улицы Советская, Горького, Пушкина, затем начнут чистить улицы Гагарина, Катукова, Московскую, проспект Победы и другие.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Алексей Бахтин, пока осадки умеренные, работы ведутся в штатном режиме. Проблем на основных магистралях, где организовано движение общественного транспорта, не возникает, что подтвердило и руководство МУП «Липецкпассажиртранс». Автобусы ходят по расписанию, трамвайные пути расчищаются силами предприятия. На центральных улицах хорошо срабатывает реагент, впервые примененный в городе в конце 2017 года, отметил Алексей Бахтин. Его эффективность отметили и липчане – дороги остаются чистыми. В департамент начали поступать обращения горожан с просьбой отказаться на том или ином объекте от использования пескосоляной смеси в пользу реагента. Возможности расширение географии его применения в настоящее время прорабатываются.

В воскресенье от 7 до 10 единиц техники планируется направить в районы частного сектора. Около 11 тракторов и машин уйдут на уборку внутриквартальных территорий и выездов из жилых микрорайонов.

Ожидается, что завтра снегопад усилится. Профильное ведомство и МБУ «Управление благоустройства Липецка» заранее мобилизуют ресурсы муниципальной и сторонней специализированной техники. По поручению главы города Сергея Иванова департаментом предусмотрена возможность в случае необходимости привлекать ее у других организаций.

Перед выходными совещание с руководителями управляющих компаний по поводу предстоящих работ по уборке дворовых территорий состоялось в департаменте ЖКХ. Как сообщил председатель департамента Евгений Лепёкин, планы скорректированы, созданы мобильные бригады в составе сотрудников ведомства. В субботу и воскресенье они объезжают микрорайоны, следят за ситуацией в режиме онлайн с помощью видеокамер Ростелекома.