Общество

сегодня, 13:23

Улицы города убирают в штатном режиме и готовятся к крупному снегопаду

22 1800
#снегопад
2
Улицы города убирают в штатном режиме и готовятся к крупному снегопаду


Около 80 единиц снегоуборочной техники работает в субботу 20 января на улицах Липецка. 

Бригады муниципального управления благоустройства трудятся на улицах Космонавтов, Циолковского, Терешковой. Достаточно большое количество техники стянуто в поселок Тракторостроителей. К часу дня снегоуборка переместится на улицы Советская, Горького, Пушкина, затем начнут чистить улицы Гагарина, Катукова, Московскую, проспект Победы и другие.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Алексей Бахтин, пока осадки умеренные, работы ведутся в штатном режиме. Проблем на основных магистралях, где организовано движение общественного транспорта, не возникает, что подтвердило и руководство МУП «Липецкпассажиртранс». Автобусы ходят по расписанию, трамвайные пути расчищаются силами предприятия. На центральных улицах хорошо срабатывает реагент, впервые примененный в городе в конце 2017 года, отметил Алексей Бахтин. Его эффективность отметили и липчане – дороги остаются чистыми. В департамент начали поступать обращения горожан с просьбой отказаться на том или ином объекте от использования пескосоляной смеси в пользу реагента. Возможности расширение географии его применения в настоящее время прорабатываются.

В воскресенье от 7 до 10 единиц техники планируется направить в районы частного сектора. Около 11 тракторов и машин уйдут на уборку внутриквартальных территорий и выездов из жилых микрорайонов.

Ожидается, что завтра снегопад усилится. Профильное ведомство и МБУ «Управление благоустройства Липецка» заранее мобилизуют ресурсы муниципальной и сторонней специализированной техники. По поручению главы города Сергея Иванова департаментом предусмотрена возможность в случае необходимости привлекать ее у других организаций.

Перед выходными совещание с руководителями управляющих компаний по поводу предстоящих работ по уборке дворовых территорий состоялось в департаменте ЖКХ. Как сообщил председатель департамента Евгений Лепёкин, планы скорректированы, созданы мобильные бригады в составе сотрудников ведомства. В субботу и воскресенье они объезжают микрорайоны, следят за ситуацией в режиме онлайн с помощью видеокамер Ростелекома.

22 1800
#снегопад
2

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

народ

22 минуты назад
Никто не убирает снег! Потому что жулью и ворью пора дать пинка!
ответить

Шико

28 минут назад
в 15:40 на Катукова в сторону 19 микрорайона видел чистили. Ехало порядка 8 машин лесенкой
ответить

Ден

сегодня, 20:47
Ни кто не убирает снег.С 12:00 проехал Баумана-Студеновская-Гагарина-Московская-Катукова-Кривенкова--Минская-Ударников-Юношеская ни одной снегоуборочной машины.15:39 с рудника на тракторный ни одной машины не замечено
ответить

Липчанин

сегодня, 20:22
Ни где я только что с тракторного приехал там вообще дороги в снегу где там чистили !
ответить

дима

сегодня, 19:02
Шумахер, не надо врать.везде чистят.ну или почти
ответить

Шумахер

сегодня, 18:06
Ехали в четвертом часу дня по ул.Московская,ни одной снегоуборочной машины не встретили,на кольце трубного снегу уже было завались.Где они убирают,непонятно.Наверное возле администрации чистят и возле собора.
ответить

Активный житель

сегодня, 17:45
Все взяли руки в ноги и пошли играть в снежки и чистить дворы !!!!
ответить

Ветеран вс ссср

сегодня, 17:43
У них глаза повылазили? Нет ни одной машины..проехал стракторного до просп Победы..
ответить

Иван

сегодня, 16:48
У них что в глаз задваивается? Я видел 5. И у се
ответить

чел

сегодня, 16:23
А где где они чистят дороги.?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
25
Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель

сегодня, 17:57

Общество
75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
#строительство
4
75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

сегодня, 17:25

Общество
Липчанам покажут «Русский реализм»
#выставка
1
Липчанам покажут «Русский реализм»

сегодня, 16:50

Общество
В День студентов 50 лучших получат награды
#образование #студент
2
В День студентов 50 лучших получат награды

сегодня, 16:39

Общество
Липецкие туристы реже ездили за рубеж
#туризм
21
Липецкие туристы реже ездили за рубеж

сегодня, 15:24

Общество
Спасатели предупреждают об обильном снегопаде
#снегопад
10
Спасатели предупреждают об обильном снегопаде

сегодня, 13:31

Общество