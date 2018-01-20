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сегодня, 13:15
Лавров прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса
Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является "абсолютно не договороспособным".
Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является "абсолютно не договороспособным", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается реакции (стран Запада на принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса), то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений. Более того, у нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.
"Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь", — добавил он.
Министр подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы "все, что записано в минских договоренностях, выполнялось", - передает РИА-Новости.
"И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент (Украины Петр) Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", — заключил Лавров.
"Что касается реакции (стран Запада на принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса), то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений. Более того, у нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.
"Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь", — добавил он.
Министр подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы "все, что записано в минских договоренностях, выполнялось", - передает РИА-Новости.
"И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент (Украины Петр) Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", — заключил Лавров.