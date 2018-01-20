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сегодня, 13:12
Шарапова покидает Australian Open после поражения в третьем круге
Россиянка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open.
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от немки Анжелики Кербер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча, состоявшая из двух сетов, закончилась со счётом 1:6, 3:6.
Следующей соперницей Кербер станет либо представительница Польши Агнешка Радваньская, либо Се Шувэй из Тайваня.
Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина прошли в третий круг Australian Open в парном разряде, - передает RT.
Встреча, состоявшая из двух сетов, закончилась со счётом 1:6, 3:6.
Следующей соперницей Кербер станет либо представительница Польши Агнешка Радваньская, либо Се Шувэй из Тайваня.
Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина прошли в третий круг Australian Open в парном разряде, - передает RT.