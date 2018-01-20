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Российские власти выделят свыше 14 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников

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#Россия #зарплаты бюджетников #повышение
Российские власти выделят свыше 14 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство России одобрило выделение 14,5 млрд руб. из федерального бюджета на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в 2018 году.

Правительство РФ одобрило выделение на три года бюджетных ассигнований для исполнения "майских указов" президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений. В частности, 14,5 млрд рублей будут направлены на увеличение зарплат в 2018 году, говорится в решении, размещенном в субботу на сайте кабмина.

Распорядителем средств выступит Министерство финансов.

"Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.

Выделение средств позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента РФ показателей заработной платы работников бюджетных учреждений, - передает ТАСС.
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#Россия #зарплаты бюджетников #повышение

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