сегодня, 13:09
Российские власти выделят свыше 14 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников
Правительство России одобрило выделение 14,5 млрд руб. из федерального бюджета на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в 2018 году.
Распорядителем средств выступит Министерство финансов.
"Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.
Выделение средств позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента РФ показателей заработной платы работников бюджетных учреждений, - передает ТАСС.